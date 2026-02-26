Compran una finca en ruinas en Andalucía por 40.000 euros y ahora tienen electricidad gratis, seguro del coche por 200 euros al año y más tiempo con sus hijos: "Antes solo existíamos"

Callum y Jemma McGlynn son dos británicos que decidieron abandonar Reino Unido debido al gran encarecimiento del precio de la vivienda en el país. La pareja, que tiene dos hijos, vio cómo su hipoteca se duplicó hasta alcanzar una cifra de 1.300 libras al mes (casi 1.500 euros, al cambio actual).

Ambos habían creado una empresa tecnológica, pero los beneficios que les aportaba la compañía no eran suficientes para hacer frente a los gastos de hipoteca, por lo que decidieron mudarse.

Tras realizar varias visitas a España en busca de un lugar en el que vivir de forma más cómoda desde el punto de vista económico, Callum y Jemma McGlynn encontraron una finca en ruinas en Andalucía a un precio de 40.000 euros.

La pareja decidió comprar el inmueble, situado en el municipio almeriense de Cantoria, en pleno Valle del Almanzora. La propiedad está rodeada de 60 olivos y cuenta con casi una hectárea y media de terreno.

En declaraciones al medio de comunicación británico The Sun, la pareja ha expresado que "sentíamos que estábamos trabajando de lunes a viernes sólo para pagar nuestras facturas", por lo que "antes simplemente existíamos y no podíamos vivir".

Reducción del coste de vida y mejor conciliación familiar

Sin embargo, desde que han llegado a Andalucía, sus vidas han dado un cambio radical a mejor, en gran parte por la reducción del coste de vida y por la mejor conciliación familiar que tienen.

En ese sentido, en el artículo de The Sun se destaca que "el seguro del coche cuesta solo entre 170 y 260 libras (entre 200 y 300 euros) al año, en lugar de las 1.000 libras anuales (unos 1.150 euros) que cuesta en el Reino Unido. Incluso han instalado paneles solares en la granja de la soleada España, lo que significa que su electricidad (que antes costaba 150 libras al mes) ahora es gratuita".

Ahora, Callum y Jemma McGlynn trabajan en su propia empresa desde casa sin la presión de tener que pagar su gran hipoteca y con la gran ventaja de poder compartir con sus dos hijos todo el tiempo que antes no tenían.