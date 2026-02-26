Una nube de langostas del Sáhara oscurece el cielo de Lanzarote, Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura: "Los próximos dos días serán clave"

Una nube de insectos, concretamente de langostas, ha invadido parte de las Islas Canarias. El animal, que es una fase de ciertas especies de saltamontes o chapulines, ha oscurecido el cielo de las islas de Lanzarote, Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura.

El enjambre de langostas, procedente del desierto del Sáhara, ha llegado al archipiélago canario arrastrado por los fuertes vientos saharianos, que también han llevado la calima a las islas.

Aunque las langostas no son peligrosas para las personas, sí que suponen un gran riesgo para los cultivos de la isla. Por lo que una infestación de estos insectos se traduciría en un desastre económico para el sector primario canario.

Buena prueba del daño que pueden causar estos animales a la agricultura es que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) considera a las langostas del desierto "la plaga migratoria más destructiva del mundo".

"Si son ejemplares adultos, morirán y no pasará nada"

Respecto al riesgo que puede suponer este escenario en Canarias, el jefe del Área de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote, Francisco Fabelo, ha expresado que "si son ejemplares adultos que han llegado exhaustos, morirán y no pasará nada". Para comprobar si esa es la situación, "los próximos dos días serán clave".

En cualquier caso, Francisco Fablelo ha explicado que en el ciclo reproductivo de la langosta es necesaria la existencia de "humedad en el terreno". En consecuencia, "no es deseable para nadie que ahora venga un episodio de lluvia", ya que podría derivar en la reproducción masiva del insecto.

Por su parte, el secretario general de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga), Theo Hernando, ha querido enviar un mensaje de tranquilidad al conjunto del sector primario canario asegurando que se trata de insectos que "llegan muy debilitados" y que, por lo tanto, "no están en condiciones de asentarse ni reproducirse".