Su mensaje a los que "odian Madrid" que está dando mucho que hablar en TikTok
Carloscruzrzz, creador de contenido, responde al discurso habitual contra la capital: "Todo el mundo la odia… pero todo el mundo quiere vivir aquí"

Israel Molina Gómez
El oso y el madroño, un clásico de la ciudad madrileñaXavi Lopez/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Madrid vuelve al centro del debate. Y esta vez no por el precio del alquiler ni por el tráfico, sino por un vídeo que se está moviendo con fuerza en TikTok. El usuario Carloscruzrzz, andaluz viviendo en la capital, ha decidido plantar cara a uno de los discursos más repetidos en redes: que Madrid "quema", que "chupa la energía" y que "la gente va demasiado rápido".

Su respuesta no ha pasado desapercibida.

"Como andaluz o persona no madrileña viviendo en Madrid estoy un poco cansado de oír que vivir en Madrid es una mierda", arranca en su vídeo. Y remata con una comparación que ya se está compartiendo en comentarios: "Esto es como si te vas a Noruega y dices que hace mucho frío… pues cómprate un chaquetón, ¿no?".

"Todo el mundo la odia… pero todo el mundo quiere vivir aquí"

El mensaje de fondo es claro: según él, existe una contradicción constante en el relato sobre Madrid. "Es que parece que resulta que todo el mundo odia Madrid, a nadie le gusta, pero todo el mundo quiere vivir aquí".

Frente a esa narrativa, el tiktoker ofrece su experiencia personal. Lleva un año en la ciudad y reconoce que los dos primeros meses fueron más complicados. "Sí que es verdad que los dos primeros meses estaba más rallado", admite. Pero después, asegura, todo cambió.

Para él, Madrid es una ciudad "llena de oportunidades, de gente que hace cosas guays" y donde se pueden hacer "planes de todo tipo". Un lugar dinámico, sí. Exigente, también. Pero precisamente ahí reside su atractivo.

"He estado en 40 países y seis meses viviendo descalzo"

El creador no habla desde la teoría. En el vídeo recalca que ha viajado a 40 países y que incluso ha pasado seis meses "viviendo descalzo", una forma de reivindicar que conoce lo que es la naturaleza y otros ritmos de vida muy distintos.

"Sé lo que es la naturaleza. A mí Madrid me encanta, la verdad", afirma.

No niega que la ciudad tenga un ritmo intenso, pero cuestiona que eso sea necesariamente algo negativo. Para él, la clave está en cómo te relacionas con ese entorno.

El círculo importa más que la ciudad

Uno de los puntos más interesantes de su reflexión es que reconoce que lo que más le gusta de Madrid no es solo la ciudad en sí, sino su círculo cercano. “Lo que me gusta de Madrid es mi círculo, que estamos siempre con movidas, buscando ideas”.

Es decir, no es tanto la capital como concepto abstracto, sino el ecosistema de personas inquietas, creativas y con proyectos que encuentra allí.

¿Madrid te quema… o te activa?

En redes sociales, el debate está servido desde hace años. Hay quien sostiene que la capital absorbe energía y genera estrés constante. Otros defienden que precisamente ese movimiento es el motor que impulsa oportunidades laborales, culturales y personales.

Carloscruzrzz lo resume de forma directa: "Creo que a Madrid se le mete una caña que no se merece".

Su vídeo no es un análisis urbanístico ni una defensa institucional. Es la visión de alguien que llegó desde fuera, pasó por la fase de adaptación y decidió quedarse.

Y quizá ahí está la clave del debate: Madrid no es para todo el mundo. Pero tampoco es ese monstruo urbano que algunos dibujan.

Como él mismo viene a decir: si sabes a lo que vienes y encuentras tu sitio, puede que la ciudad no te queme… sino que te encienda.

