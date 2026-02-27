Hillary Clinton insiste en que no conoció a Epstein y critica el interrogatorio del Congreso

Hillary Clinton después de pronunciar su discurso en el primer día de la Convención Demócrata de Chicago.

Hillary Clinton volvió a marcar distancias este jueves con Jeffrey Epstein. La exsecretaria de Estado y exprimera dama de Estados Unidos compareció ante un comité del Congreso y, tras varias horas de interrogatorio, insistió en que nunca conoció personalmente al financiero condenado por delitos sexuales y fallecido en prisión en 2019.

"Jamás conocí a Jeffrey Epstein", afirmó ante la prensa desde Chappaqua (Nueva York), donde reside junto al expresidente Bill Clinton. La comparecencia se celebró a puerta cerrada a petición del comité, controlado por los republicanos, y continuará este viernes con el testimonio de su marido.

Clinton aseguró que durante la sesión tuvo que repetir en numerosas ocasiones que no mantuvo ningún tipo de relación con Epstein. "No sé cuántas veces tuve que decir que no conozco a Jeffrey Epstein. Jamás fui a su isla, ni a su casa, ni a sus oficinas", subrayó.

Críticas al comité y denuncia por una filtración

Más allá de negar cualquier vínculo, la exsecretaria de Estado mostró su malestar por el desarrollo de la audiencia. Definió el interrogatorio como "repetitivo y poco productivo" y lamentó que las preguntas se formularan "literalmente una y otra vez".

La sesión incluso tuvo que interrumpirse temporalmente después de que se filtrara una fotografía tomada durante la comparecencia, pese a que el procedimiento era confidencial. Según trascendió, la imagen habría sido captada por la congresista republicana Lauren Boebert.

"La filtración de la fotografía es algo muy perturbador, porque sugiere que podrían violar otros acuerdos", advirtió Clinton, cuestionando el respeto a las normas establecidas para la audiencia.

Coincidencias con Ghislaine Maxwell

Hillary Clinton sí reconoció haber coincidido en algunas ocasiones con Ghislaine Maxwell, colaboradora de Epstein condenada por tráfico sexual, en actos relacionados con la Fundación Clinton. No obstante, recalcó que esas coincidencias no implican relación alguna con el financiero.

"Como cualquier persona decente, me horrorizó cuando conocí sus crímenes", señaló, insistiendo en que desconocía por completo las actividades delictivas de Epstein.

Antes de su comparecencia, Clinton ya había acusado al comité republicano de utilizar su citación como una maniobra política para desviar la atención de otras cuestiones, incluida la supuesta relación entre el expresidente Donald Trump y Epstein.

Bill Clinton declarará este viernes

El expresidente Bill Clinton testificará ante el mismo comité este viernes. En el pasado, ha reconocido haber realizado varios viajes a principios de los años 2000 en el avión privado de Epstein, aunque aseguró que lo hizo por motivos filantrópicos y que no tenía conocimiento de los delitos del magnate.

Tanto Hillary como Bill Clinton aceptaron comparecer tras la amenaza de ser acusados de desacato y han solicitado que sus testimonios se hagan públicos, defendiendo que no tienen nada que ocultar.

La comparecencia de la exsecretaria de Estado se enmarca en la investigación parlamentaria sobre los vínculos de figuras políticas y empresariales con Epstein, un caso que sigue generando tensión en Washington y que mantiene bajo escrutinio a nombres relevantes de la política estadounidense.