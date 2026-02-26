Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La cúpula de Vox en Murcia dimite en bloque para provocar la destitución de su líder, José Ángel Antelo
La cúpula de Vox en Murcia dimite en bloque para provocar la destitución de su líder, José Ángel Antelo

El cisma en las entrañas regionales de Vox busca la intervención de la dirección nacional, encabezada por Santiago Abascal, explican los cargos que han dimitido.

Miguel Fernández Molina
Cisma en Vox Murcia. El Comité Ejecutivo Provincial del partido en la región ha dimitido en bloque por un "profundo desacuerdo" con la gestión de su presidente, José Ángel Antelo, y para provocar su destitución.

La renuncia, que supone el enésimo frente interno en el partido de ultraderecha, afecta a cinco cargos del Vox en la Región de Murcia, donde ejerce de apoyo y condicionante externo al PP en el Gobierno de López Miras.

La figura más relevante es la de la hasta ahora vicepresidenta y diputada en el Congreso Lourdes Méndez, junto a la secretaria, Carmen Menduiña, y a los responsables de Relaciones Institucionales, Intermunicipal y Organización Territorial, Antonio Martínez Nieto, Antonio Martínez Sánchez y Aída Peñalver, respectivamente.

Según explican los cargos salientes, el objetivo de su dimisión colectiva es que la dirección nacional del partido "tome las riendas y resuelva una grave crisis de cohesión interna que se ha agravado notablemente en los últimos tiempos". De momento ni el propio Antelo ni Santiago Abascal se han manifestado tras conocerse la ruptura total del 'aparato' regional de Vox.

Nada de aprovechar la inercia positiva

Nunca es un buen momento para que se te desarme el partido por dentro, pero este resulta especialmente complejo para Vox. Impulsado con fuerza por sus éxitos electorales recientes en Extremadura y Aragón, donde ya marca su exigencia de volver a los Gobiernos autonómicos, la ruptura coincide con la precampaña de Castilla y León

En los comicios del próximo 15 de marzo, la ultraderecha se antoja igualmente decisiva para decidir si Fernández Mañueco repite como presidente castellano y leonés o si la región se sume en el bloqueo, con la amenaza de una potencial repetición electoral. 

