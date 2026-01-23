De carne de 'meme' a éxito viral: Victoria Beckham lidera las listas de éxitos por primera vez con una canción de hace 25 años 

Con un supuesto "baile inapropiado" Victoria Beckham habría robado el protagonismo a su hijo Brooklyn en su boda con Nicola Peltz. O, al menos, así lo relató él en un incendiario comunicado en el que dejó claro que no quería tener relación con sus padres y que estos habían tratado de controlar su imagen pública y en ningún momento parecieron tener buena relación con su actual mujer.

"Frente a nuestros 500 invitados, Marc Anthony me llamó al escenario, donde según el programa debía ser mi baile romántico con mi esposa, pero en su lugar mi madre estaba allí esperándome para bailar conmigo. Bailó muy inapropiadamente sobre mí delante de todos. Nunca me he sentido más incómodo o humillado en toda mi vida", describe Brooklyn en su comunicado.

Sus palabras han provocado que las redes sociales como X se inunden de memes en los que se imaginaba a Beckham bailando de todas las formas posibles, imaginando cómo habría sacado los "pasos prohibidos" y recopilando imágenes icónicas como la escena de John Travolta en Perfect (1985), Melody haciendo el helicóptero o las coreografías de Chanel en Eurovisión SloMo.

Pero las declaraciones de su hijo no solo han convertido a la ex Spice Girl en carne de meme, también la ha colocado en las listas de éxitos con su primer lanzamiento en solitario, el sencillo Not Such An Innocent Girl lanzado en 2001, que se ha colocado en el primer puesto en la lista de iTunes del Reino Unido e Irlanda.

Un éxito con 25 años de retraso

Beckham fue la última de las Spice Girls en lanzar su carrera en solitario tras su separación en el 2000 y, también la que menos éxito cosechó. A pesar de que el tema Out of Your Mind junto a Dane Bowers y la banda True Steppers llegó al número 2 de las listas en Reino Unido, Not Such An Innocent Girl partió la primera semana del sexto puesto y fue cayendo.

En parte, también eclipsada por el éxito de Can't get out of my head de Kylie Minogue que dominaba las listas de éxitos en septiembre de 2001, cuando Beckham publicó su sencillo. Su disco homónimo, donde se incluía este sencillo, logró apenas 620.000 copias y los siguientes álbumes como A Mind Of Its Own tampoco cosecharon éxitos.

Sin embargo, nunca es tarde para enmendar esto, o eso han pensado los seguidores de la artista, que han publicado en redes mensajes como "que Victoria sea la única Spice Girl sin un número uno en solitario es una tragedia nacional que por fin estamos solucionando".

También hay quien ha visto en esto, todo un símbolo de la cultura pop y de internet. "Nada representa la 'cultura británica' como decidir colectivamente llevar a 'spice pija' a la cima de las listas de éxitos porque su hijo la ridiculizó en Instagram. Imaginen las caras de ambos", escribe otro seguidor en redes sociales.

En el videoclip de la canción, Beckham encarna a una "chica buena" con pelo rubio y a una "chica mala" con pelo moreno que, en una estética futurista, se retan a un duelo de baile y protagonizan una carrera de motos. Sin embargo, algunos han preferido resaltar sus dotes de baile recordando sus actuaciones en directo.

El silencio de Victoria Beckham y las palabras de David

A pesar de que Victoria Beckham era a la que más apelaba Brooklyn en su comunicado, no solo por su baile de bodas, sino también por el vestido de novia de Nicola Peltz que ella iba a diseñar pero que "canceló en el último momento", la diseñadora ha guardado silencio.

Quien sí que no ha dudado en pronunciarse por las palabras de su hijo mayor ha sido David Beckham, que habló sobre él desde el Foro Económico de Davos, concretamente en el programa Squawk Box de CNBC.

"Siempre he hablado sobre las redes sociales y el poder de las redes sociales... Para bien y para mal. Hoy en día a lo que los niños pueden acceder puede ser peligroso. Pero lo que he descubierto personalmente, especialmente con mis hijos, es que hay que usarlo por las razones correctas", comenzó diciendo el exfutbolista que no dudó en lanzar una pulla a su hijo.

"He podido usar mi plataforma para mis seguidores, para UNICEF . Y ha sido la herramienta más importante para concienciar a la gente sobre lo que está sucediendo en el mundo con los niños y he tratado de hacer lo mismo con mis hijos, educarlos. Cometen errores, pero a los hijos se les permite cometerlos. Así es como aprenden. Eso es lo que intento enseñarles a mis hijos: a veces hay que dejar que ellos también cometan esos errores", añadió el exfutbolista.