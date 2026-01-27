María, profesora de español en Tailandia: "Es la primera vez que se imparte este idioma en esta escuela, he tenido bastante suerte"

La carrera de Magisterio es muy vocacional. Ese amor por los niños y adolescentes, siempre con el fiel compromiso de formarlos, para que gocen del mayor número de posibilidades el día de mañana, llena y mucho. No obstante, para ejercer la profesión, son varios los profesores que se tienen que marchar fuera de España medio obligados por no conseguir trabajo, mientras que otros lo hacen voluntariamente como una experiencia enriquecedora.

María, una joven española, estudió Educación Primaria y, tras acabar el grado, cursó un máster de ELE para la enseñanza del español como lengua extranjera.

Ahora se encuentra en Tailandia ejerciendo de maestra de este idioma: "Ofrecían varias prácticas: a Tailandia, a India, a Japón, a Francia, a Países de Europa para ejercer como maestra de español. Apliqué para las prácticas de Tailandia y después de un proceso me seleccionaron. Estuve haciendo las prácticas en una universidad y en una escuela, aquí en Tailandia", cuenta en un vídeo en Tiktok.

Un golpe de suerte

María ha tenido mucha suerte de poder quedarse una vez acabado este periodo formativo en este centro educativo: "En la escuela en que hice las prácticas era la primera vez que se daba español, por lo tanto, por lo que era la primera maestra de español que pisaba esa escuela, así que después de hacer las prácticas me contrataron", relata.

Cuenta que su experiencia ha sido positiva, pero remarca que le ha sonreído la fortuna: "He tenido bastante suerte porque es la primera vez que se da español en esta escuela", vuelve a insistir.

No obstante, si bien es posible que no todo el mundo que realicé sus prácticas fuera de España se topen con un contrato de trabajo al finalizarlas, insiste en la importancia de informarse y realizar su máster: "Os recomendaría que hicierais el máster de ELE si queréis ser profesores de español fuera de España y miraseis la oferta de prácticas que tiene y así poder tener la oportunidad de ir a enseñar español fuera de España", subraya.

La usuario concluye invitando a todos los que tengan cualquiera que tenga cualquier duda sobre Tailandia, el español en Tailandia, su escuela y su experiencia, se lo deje en los comentarios: "Ya os responderé o haré algún vídeo", finaliza.