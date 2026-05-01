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José Sacristán conmueve como solo él sabe hacer por su "lamento" sobre las izquierdas
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José Sacristán conmueve como solo él sabe hacer por su "lamento" sobre las izquierdas

El mítico actor, entrevistado por Luz Mellado, ha sido uno de los protagonistas de la primera jornada del festival de El País por su 50 aniversario.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
José Sacristán, durante una obra de teatro
José Sacristán, durante una obra de teatroSOPA Images vía getty images

Hace 50 años, José Sacristán ya apuntaba a ser uno de los grandes de nuestro cine. Con decenas de papeles a sus espaldas ya por entonces, este madrileño de Chinchón apenas daba los primeros grandes pasos de una carrera gloriosa. Medio siglo después y con una amplísima centena de largometrajes a sus espaldas y decenas de obras de teatro o televisión, su presente no deja de crecer, como su leyenda. 

No es casual que José Sacristán haya sido uno de los protagonistas en la primera jornada del festival por el 50 aniversario de El País. Este viernes, Primero de Mayo, el genial actor ha sido entrevistado por la periodista Luz Mellado para hablar de cine, de teatro, de política, del futuro. De la vida, en resumen. 

Y acostumbrado a decirlo todo delante de las cámaras, no iba a ser menos esta vez.

José Sacristán ha deleitado a su legión de seguidores en una entrevista personal donde no ha dudado en mojarse. Conocido votante de izquierdas, que no es lo mismo que ciudadano acrítico, Sacristán ha reconocido que "no dejar de lamentarme por la situación de la izquierda".

"Poneros ya de acuerdo. Esta frivolidad de cuántos ministerios me das o te doy ha hecho, entre otras cosas, que Vox esté donde está. Toda esta frivolidad de la izquierda ha sido catastrófica", ha reconocido con evidente pesar.

El ganador de dos premios Goya, uno de ellos el de Honor en 2022, una Concha de Plata en San Sebastián o tres Feroz, entre otros muchos galardones, ha querido acordarse de otro histórico de El País en su crítica a la desunión de los partidos llamados progresistas.

"Yo conservo una viñeta de El Roto, genial como siempre, que dije 'no armemos jaleo; las derechas con las derechas y las izquierdas contra las izquierdas, no armemos jaleo". Y ahí seguimos", ha lamentado entre los aplausos y las risas de los presentes en la entrevista".

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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