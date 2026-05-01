José Sacristán conmueve como solo él sabe hacer por su "lamento" sobre las izquierdas

Hace 50 años, José Sacristán ya apuntaba a ser uno de los grandes de nuestro cine. Con decenas de papeles a sus espaldas ya por entonces, este madrileño de Chinchón apenas daba los primeros grandes pasos de una carrera gloriosa. Medio siglo después y con una amplísima centena de largometrajes a sus espaldas y decenas de obras de teatro o televisión, su presente no deja de crecer, como su leyenda.

No es casual que José Sacristán haya sido uno de los protagonistas en la primera jornada del festival por el 50 aniversario de El País. Este viernes, Primero de Mayo, el genial actor ha sido entrevistado por la periodista Luz Mellado para hablar de cine, de teatro, de política, del futuro. De la vida, en resumen.

Y acostumbrado a decirlo todo delante de las cámaras, no iba a ser menos esta vez.

José Sacristán ha deleitado a su legión de seguidores en una entrevista personal donde no ha dudado en mojarse. Conocido votante de izquierdas, que no es lo mismo que ciudadano acrítico, Sacristán ha reconocido que "no dejar de lamentarme por la situación de la izquierda".

"Poneros ya de acuerdo. Esta frivolidad de cuántos ministerios me das o te doy ha hecho, entre otras cosas, que Vox esté donde está. Toda esta frivolidad de la izquierda ha sido catastrófica", ha reconocido con evidente pesar.

El ganador de dos premios Goya, uno de ellos el de Honor en 2022, una Concha de Plata en San Sebastián o tres Feroz, entre otros muchos galardones, ha querido acordarse de otro histórico de El País en su crítica a la desunión de los partidos llamados progresistas.

"Yo conservo una viñeta de El Roto, genial como siempre, que dije 'no armemos jaleo; las derechas con las derechas y las izquierdas contra las izquierdas, no armemos jaleo". Y ahí seguimos", ha lamentado entre los aplausos y las risas de los presentes en la entrevista".