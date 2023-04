Josep Piqué y Gloria Lomana, la historia de amor que dio mucho que hablar

"Consternada por el fallecimiento del amor de mi vida, Josep, GRACIAS por el cariño que me estáis transmitiendo". Así se despedía Gloria Lomana del exministro y empresario, el que fue su marido desde 2009 y con el que formó una de las más sólidas parejas del mundo de la política y el periodismo.

Lomana y Piqué se conocieron en 2007. Por aquel entonces ella era la directora de informativos de Antena 3 —fue la primera mujer en ostentar ese cargo en nuestro país— y él acudió a su programa tras abandonar la política como presidente de Vueling. Las crónicas de aquellos años cuentan que en ese mismo instante prendió la llama entre ellos, aunque en ese momento el exministro de Aznar estaba casado con la ginecóloga margarita Montaner, con la que tenía tres hijos. La periodista se acababa de separar y su vida giraba alrededor de sus dos hijos y de su trabajo como una de las comunicadoras más poderosas.

Tras disfrutar de los inicios de su relación como dos jóvenes enamorados y con la prensa tras ellos, la pareja se casó en mayo de 2009. La boda, íntima y con muy pocos invitados, fue oficiada por Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid.

Para Lomana, la decisión de formalizar esta relación no estuvo exenta de críticas que cuestionaban su independencia como periodista al frente de una cadena privada. En julio de 2016 decidió abandonar Antena 3: "Me he ido sin decir nada y muy discreta, con el mejor de los recuerdos".

"Josep y yo"

Fuera del mundo de la política él y alejada de la primera línea informativa ella, Piqué y Lomana comenzaron una nueva vida en la que, en privado o en público, ya no se entendía al uno sin el otro.

De esa complicidad y de ese amor hablaron en una entrevista en la revista Telva —la única que han dado juntos—. "Él es más reservado. De él he aprendido a calmarme. Es increíble cómo tiene tanto que hacer y no se estresa", decía ella.

"En una pareja, si hay amor, la capacidad de adaptación al otro y la comprensión de sus posiciones es fácil. Mientras exista el amor y la admiración las relaciones de pareja se pueden sustentar sobre igualdad y entendimiento", declaraba él sobre.