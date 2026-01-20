El encuentro de los reyes Felipe y Letizia con un joven héroe llamado Julio en Ademuz, el lugar del accidente ferroviario

Los reyes Felipe y Letizia junto a Julio, un joven que ayudó a las víctimas del accidente de tren en Adamuz

El trágico accidente ferroviario sucedido en la tarde del domingo 18 de enero de 2026 en Ademuz, Córdoba, ha segado la vida de al menos 41 personas y ha dejado 122 heridos de diversa consideración. El suceso ha conmocionado a España y al mundo, y mientras se investiga lo ocurrido, la prioridad es recuperar los cuerpos y atender a los heridos.

Desde casa real se enviaron condolencias y se explicó que el rey estaba pendiente de todo al momento. Sin embargo, ni el rey ni la reina pudieron desplazarse al lugar de la tragedia debido a que cuando se produjo el accidente se encontraban en Atenas para asistir al funeral de su tía Irene de Grecia.

Los reyes Felipe y Letizia a su llegada al Puesto de Mando de Ademuz, el lugar en el que se produjo el accidente ferroviario Sergio R Moreno

Al día siguiente, antes del servicio religioso en memoria de la hermana de la reina Sofía, los reyes ofrecieron unas declaraciones ante la prensa congregada en las que Felipe VI señaló que estaban "en comunicación con el presidente del Gobierno y el presidente de la Junta para conocer los detalles".

La reina Letizia añadió que "la prioridad ahora es atender, es acompañar, es asistir a toda las personas que se han visto afectadas por este accidente brutal", mientras que Felipe VI comentó que en cuanto terminara la despedida a su tía iban a regresar a España lo antes posible para preparar una posible visita a la zona. Y efectivamente así fue.

Los reyes Felipe y Letizia hablando con las autoridades con Camilo Villarino y Marta Carazo muy cerca en Ademuz, donde ocurrió el accidente ferroviario Sergio R Moreno

Pasaban las 12:20 horas del martes 20 de enero cuando Felipe y Letizia aparecieron por el lugar del accidente. Lo hicieron muy serios y acompañados por el jefe de la casa de SM el rey, Camilo Villarino, y por la jefa de la secretaría de la reina, Marta Carazo.

Junto a ellos estaban también la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con quienes se acercaron al puesto de mando de Adamuz, ubicado junto al tren Iryo que descarriló primero.

Agradecimiento a Julio por lo que hizo

Allí han conocido cómo se desarrollan los trabajos de los equipos de emergencia y seguridad desplegados y conversaron con Julio, un joven que ayudó todo lo que pudo y que contó lo vivido a los reyes. El chico, que tiene 16 años, estaba con su madre y un amigo, al encontrarse con la situación no se lo pensó dos veces.

"Llegamos de los primeros e intentamos hacer todo lo que pudimos, lo que estaba en nuestras manos, y ayudamos todo lo que pudimos. Yo llegué aquí y mi cuerpo se convirtió en otro y solo pensaba en ayudar sea como sea. De hecho hice el trayecto de un lado a otro al menos unas seis veces y no me paré a pensar si estaba cansado... nada", expresó el joven.

Comentó en declaraciones a los medios que los reyes le dieron "las gracias a mí, a mi madre y mi amigo por acudir aquí los primeros en una situación tan dura". Los tres tuvieron que ver algo terrible, pero no dudaron en ayudar todo lo posible en un momento así.

Los reyes Felipe y Letizia y otras autoridades junto a uno de los trenes siniestrados en Ademuz Getty Images

Seguidamente los reyes se desplazaron al Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba y finalmente al Hospital Universitario Reina Sofía de la ciudad andaluza para conocer el estado de los heridos en este grave accidente ferroviario que ha consternado a todo el país.