La Guardia Civil recuerda por qué no se debe compartir los planes en redes sociales si vas a estar fuera de casa todo el fin de semana: "No lo pongas fácil"

La Guardia Civil ha emitido un comunicado en sus redes sociales, concretamente en 'X' (antes conocido como Twitter), lanzando una advertencia para aquellos que planeen viajar este fin de semana, con el objetivo de evitar posibles hurtos en los domicilios.

"Si vas a ausentarte de tu domicilio este fin de semana, no publiques tus planes en redes sociales. Cierra bien las puertas (con vuelta de llave) y ventanas", han alertado. "No se lo pongas fácil a los amigos de lo ajeno".

Otra recomendación para evitar robos es no dejar las pertenencias de las viviendas visibles desde el exterior o dejar activados los sistemas de vigilancia y alarma durante las ausencias. Además, también se aconseja desactivar la geolocalización de los teléfonos móviles y dispositivos tecnológicos.

Algunos riesgos de publicar imágenes en redes sociales antes de un viaje:

Este tipo de advertencia no es nueva y, de hecho, es algo que llevan tiempo alertando las autoridades, especialmente en periodos festivos o vacacionales. El objetivo es evitar la presencia indeseada de ladrones. Algunos de los riesgos de este tipo de prácticas son:

Al publicar imágenes de vacaciones, avisamos a los ladrones de que nuestra vivienda se encuentra vacía, lo que le convierte en un objetivo fácil.

Otro de los riesgos de este tipo de prácticas es que pone en riesgo la seguridad familiar, pues permite a los desconocidos identificar hábitos y espacios personales.

Además, las fotografías contienen metadatos, lo que puede revelar la ubicación exacta de la vivienda o de los lugares que se suelen frecuentar.

Si mostramos objetos de valor, como joyas, corremos el riesgo de motivar robos.

Ante esta situación, algunas medidas preventivas que se pueden considerar son evitar compartir fotos o imágenes a tiempo real y esperar a que finalicemos el viaje o las vacaciones, revisar los metadatos de las fotografías, configurar la privacidad de las redes sociales para que no todos puedan ver las publicaciones y cuidar bien el entorno que aparece en las fotografías para que no se pueda identificar direcciones u otros elementos clave para nuestra seguridad.

Otro truco, tal y como aconseja Laura Gonzalvo, Directora de Comunicación y RSC de Securitas Direct, en una entrevista con el diario 20M, es "hacer que parezca que la vivienda está habitada, como dejar alguna persiana subida o pedir a un vecino qe recoja nuestro correo".