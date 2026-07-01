La mítica corresponsal Rosa María, Premio Nacional de Televisión 2026
El jurado ha destacado su trabajo como la corresponsal más veterana de RTVE en los principales centros políticos del mundo: Nueva York, Moscú, Buenos Aires, Roma, Hong Kong y Pekín.
La periodista Rosa María Calaf ha sido distinguida este miércoles con el Premio Nacional de Televisión 2026, como reconocimiento a una "referente indispensable" de la profesión al "legado de una figura pionera en el reporterismo televisivo".
El jurado ha elegido por unanimidad a la corresponsal de Radio Televisión Española Rosa María Calaf (Barcelona, 1945) para este premio, que anualmente concede el Ministerio de Cultura y está dotado con 30.000 euros.
El fallo subraya que Calaf formó parte de los servicios informativos "en un tiempo en que las mujeres tenían una representación anecdótica en el periodismo", y destaca su trabajo como la corresponsal más veterana de RTVE en los principales centros políticos del mundo: Nueva York, Moscú, Buenos Aires, Roma, Hong Kong y Pekín.