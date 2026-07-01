Pau Almar, exdirectivo de Zara y Mango, sobre el reto del nuevo gran rival de Inditex: "¿Puedes engancharte a un producto básico? Probablemente no"

A Inditex parece haberle salido un nuevo rival. El imperio textil de Amancio Ortega registró tan solo en su primer trimestre fiscal de 2026 un beneficio neto de 1.375 millones de euros, con ventas globales valoradas en 8.750 millones de euros. El grupo está compuesto por ocho marcas principales, entre las que se encuentran Massimo Dutti, Stradivarius, Bershka, Zara o Pull and Bear.

Su presencia no solo se limita a España, sino que se expande por todo el globo terráqueo, siendo una de las compañías más reconocidas a nivel mundial. De hecho, la cadena de moda, que destaca por ser el mayor minorista de moda con tiendas físicas en el mundo, cuenta con más de 5.400 establecimientos a nivel internacional, según el último ejercicio de 2025.

Sin embargo, su figura parece haberse visto opacada por la presencia de otro imperio textil: la marca de moda rápida japonesa Uniqlo, fundada en 1984 por Tadashi Yanai, quien a día de hoy es la segunda persona más rica de Japón. En total, la marca cuenta con más de 2.400 tiendas repartidas por el mundo: 77 de ellas se encuentran en Estados Unidos y 7 en España.

A pesar de su crecimiento, algunos expertos dudan de si la marca podrá "conquistar" otros mercados. Uno de ellos es Achim Berg, fundador y director de FashionSights, quien se pregunta en una entrevista con el Financial Times si "¿de verdad son capaces de conquistar Estados Unidos y Europa?". "¿Y cuánto valor podrán generar antes de que la moda experimente un inevitable resurgimiento tras el actual entorno de mercado dominado por la modestia y el 'lujo discreto'?".

"El problema con este modelo de negocio es que compro una camiseta blanca, luego una negra y después una de lino", señala por su parte Pau Almar al mismo diario, quien estuvo trabajando un tiempo en Zara y Mango antes de crear Very Good Retail. "Va a ser difícil engancharse a Uniqlo", agrega. "¿Es posible engancharse a un producto básico? Probablemente no".

Desde Uniqlo defienden que la calidad de sus productos "es innegable"

Pero para el presidente de creatividad global de Uniqlo, John Jay, el momento ha llegado y, según explica, su compañía cuenta con la ventaja de ofrecer ropa low cost, como hacen empresas como Shein, pero con el valor añadido de que se trata de ropa de calidad. "Estamos perfectamente posicionados para captar el espíritu de la época", señala.

"Porque la calidad es innegable para nosotros. Es mucho más fácil fabricar un suéter de cachemir de alta calidad a 900 dólares. Es otra historia a 100 dólares, y mejorar continuamente ese producto con el tiempo", agrega Jay en una entrevista con el FT.

También opina igual el analista de Goldman Sachs, Sho Kawano, quien cree que estas ventajas competitivas son bastante buenas. "Durante la última década, gran parte de la industria se inclinó hacia la moda rápida, lo que en última instancia fortaleció la posición de Uniqlo", explica. "Su dominio en prendas básicas es evidente y alcanzarlo a esa escala probablemente implicaría pérdidas significativas para sus competidores", añade.