La psicología explica por qué es bueno algo que seguramente ya haces: garabatear mientras estudias o escuchas algo

Durante años, llenar los márgenes de un cuaderno con dibujos, líneas o formas repetidas ha sido considerado como una forma de distracción en clase. Profesores y padres solían interpretar esos garabatos como falta de interés o aburrimiento. Sin embargo, algunos estudios en psicología como el que cita el diario Clarin han empezado a cuestionarse esa idea.

Investigaciones sobre atención y memoria sugieren que hacer pequeños dibujos automáticos mientras se escucha una explicación podría ayudar a mantener la concentración en determinadas situaciones, especialmente cuando la tarea resulta larga o monótona.

Uno de los trabajos más conocidos sobre este tema fue realizado por la psicóloga británica Jackie Andrade. En su experimento, un grupo de personas escuchó un mensaje telefónico intencionalmente aburrido. Mientras tanto, parte de los participantes tuvo que realizar una tarea sencilla: sombrear figuras sobre una hoja.

Después, todos debieron recordar datos del mensaje sin saber previamente que habría una prueba. Los resultados mostraron que quienes habían garabateado recordaban más información que quienes solo escucharon.

La explicación propuesta por la investigadora es que esos movimientos simples ayudan a evitar que la mente se desconecte por completo. En lugar de distraer, el garabato actuaría como una pequeña actividad secundaria que mantiene al cerebro ocupado lo justo para no perder el hilo de lo que se escucha.

Eso sí, los especialistas aclaran que no cualquier dibujo produce el mismo efecto. El beneficio aparecería en tareas simples y repetitivas, no en actividades creativas complejas que exijan demasiada atención. La clave estaría en realizar trazos automáticos y poco exigentes mentalmente.

Técnicas para mantener la concentración

Divide las tareas en tiempos cortos: Intentar concentrarse durante horas seguidas suele ser poco efectivo. Lo mejor es trabajar en bloques de tiempo de entre 25 y 45 minutos y hacer pausas breves después. Esto ayuda a que el cerebro no se sature. Aleja las distracciones: El móvil es uno de los principales enemigos de la concentración. Silenciar notificaciones o dejar el teléfono lejos durante un rato puede marcar una gran diferencia. También ayuda mantener el espacio de estudio o trabajo ordenado. Descansa bien: Dormir poco afecta directamente a la memoria y a la capacidad de atención. Un cerebro cansado se distrae más rápido y tarda más en procesar información. Haz una sola cosa a la vez: Aunque parezca productivo, hacer varias tareas al mismo tiempo suele reducir la concentración. Escuchar audios, revisar redes sociales y estudiar al mismo tiempo hace que la atención se disperse.