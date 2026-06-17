Las personas más inteligentes no hablan más alto, sino de forma más consciente: cinco hábitos de conversación delatan a quien piensa antes de hablar

Las personas inteligentes no son las que utilizan tecnicismos o las que suelen acaparar la conversación, sino aquellas que, por el contrario, saben escuchar y comunicarse con claridad, reaccionando sin dejarse llevar por la impulsividad y formulando preguntas mucho más precisas.

El psicólogo empresarial y analista de expresiones faciales Joern Kettler ha elaborado un artículo, publicado en la revista Focus, donde señala cinco comportamientos que "a menudo permiten reconocer a las personas inteligentes en una conversación", como escuchar en vez de esperar el turno para hablar o comunicarse con claridad.

1. No responden por impulso

Las personas inteligentes, según explica el experto, no reaccionan de inmediato cuando escuchan algo, sino que hacen una pequeña pausa y reflexionan antes si es necesario responder o no. No hablan a través del ego y no dejan que sus emociones le dominen, lo que en psicología se conoce como regulación emocional.

2. Escuchan en vez de esperar el turno para hablar

Hay algunas personas que, cuando mantienen una conversación, realmente no están escuchando, sino que están esperando a que la persona que se encuentra hablando termine para poder comenzar a hablar. Sin embargo, "las personas inteligentes hacen esto con menos frecuencia. No escuchan para ganar, sino para comprender", explica Kettler en el artículo. Es decir, interrumpen menos e interpretan mejor las cosas.

"Saber escuchar es una forma de inteligencia subestimada. Requiere atención, paciencia y la capacidad de cambiar de perspectiva", agrega. Esta escucha activa no solo influye en la conversación como tal, sino que contribuye a mejorar la confianza, las relaciones y el propio bienestar.

3. Hablan con claridad

Hay personas que, en un intento de parecer inteligentes o de demostrarlo, utilizan tecnicismos en vez de palabras simples. Y, aunque hablando de forma rebuscada demuestran que tienen un amplio vocabulario, lo cierto es que entorpecen la comunicación al usar un lenguaje más limitado o restringido, especialmente cuando se hace cuando no es necesario.

Este punto lo demostró el psicólogo Daniel M. Oppenheimer, quien en su obra "Consecuencias del uso de un lenguaje erudito sin importar la necesidad", llegó a la conclusión de que hablar con palabras complejas no hace que parezcas más inteligente, sino que además puede producir una peor impresión y resultar "pedante".

4. Hacen preguntas que dan pie a una conversación



Además de las respuestas, también son igual de importantes las preguntas. De hecho, según asegura Kettler, "a las personas inteligentes se las reconoce no por sus respuestas, sino por sus preguntas. Porque las preguntas revelan cómo piensa alguien".

Por ejemplo, en un debate se pueden hacer preguntas para reafirmar nuestra visión o, por el contrario, se puede cuestionar acerca de las ideas de la otra persona, aunque sean diferentes, con el objetivo de comprenderla mejor. "Quienes solo hacen preguntas que confirmen sus propias opiniones no buscan comprender, sino estar de acuerdo. En cambio, quienes hacen preguntas abiertas invitan a la otra persona a explayarse", destaca.

Y es que, cuando alguien hace preguntas a la otra persona, esta se suele sentir más escuchada, lo que hace que se le perciba con mayor receptividad. Algunos ejemplos son: "¿Qué quieres decir con esto?" o "¿Qué es lo que más te ha molestado?".

5. Prestan atención al tono, no solo a lo que se dice

Cabe destacar que es igual de importante lo que se dice como el tono que se utiliza. Una misma frase pero dicha de diferente manera puede ser interpretada de distinto modo. No es lo mismo decir "Ya, claro" en un tono frío que en uno más dulce y cálido. Además de ello, otros aspectos que también influyen en la comunicación son la atención, la actitud o la resonancia.