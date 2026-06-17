Tom Gilbey, experto en vinos, sobre cómo tomar el tinto en verano: "Lo servimos demasiado caliente, acentúa el alcohol y sabe a sopa"

Queda poco para que llegue el ansiado verano, sinónimo de vacaciones y playa, comidas en el chiringuito y de bebidas como el tinto, que pasan a sustituir a otras como la cerveza, que con el calor se calientan más rápido. De hecho, según un artículo compartido por Ocado, un 56% de los bebedores de la generación Z han consumido vino tinto frío o servido con hielo en comparación con el 35% de la población en general.

Sin embargo, según el especialista en vinos Tom Gilbey, no lo consumimos bien y por lo general, se suele consumir con una temperatura más alta de la recomendada, lo que perjudica su sabor y acentúa el alcohol.

"En este país solemos servir el vino demasiado caliente, sobre todo el tinto", señala el experto en vinos en una conversación con The Guardian, que agrega que "esto acentúa el alcohol y le da un sabor desagradable. En realidad, casi todos los vinos se disfrutan mejor un poco más fríos de lo habitual, y algunos tintos están exquisitos cuando se sirven bien fríos".

Para ello, tal y como recomienda el especialista, se aconseja meterlo unos veinte minutos en la nevera o unos diez minutos en una cubitera. "No conviene servir ningún vino demasiado frío, pero resulta muy refrescante", explica Gilbey.

Enfriarlo puede ayudar a realzar su sabor y por ende, que resulte menos desagradable. "Eso incluye beaujolais, mucho pinot noir y algunos vinos del sur de Italia. Algunos podrían discrepar, pero creo que el primitivo está realmente bueno servido ligeramente frío", explica el mismo.

Cómo preparar el tinto de verano perfecto en tan solo 4 pasos

Preparar un buen tinto de verano, cuyo origen es cordobés, es más sencillo de lo que imaginamos. Y, aunque a día de hoy podemos encontrar una amplia variedad de marcas que lo ofrecen ya preparado, se puede hacer de forma casera con tan solo cuatro ingredientes. Necesitarás:

Limón.

Hielo.

Gaseosa o refresco de limón.

Vino tinto.

Antes de nada, cabe destacar que si utilizas refresco de limón en vez de gaseosa deberás reducir la cantidad de limón después, para evitar que la bebida quede demasiado ácida. También resulta importante echar una buena cantidad de hielo, para que no se agüe ni se caliente.

Respecto al vino tinto que se vaya a utilizar, se aconseja que no cuente con un nivel alto de acidez. Y, aunque no hace falta que sea el mejor vino del mundo, pues recuerda que luego lo vas a mezclar con gaseosa (lo que para muchos sería un auténtico desperdicio), tampoco se recomienda escatimar en gastos si se quiere obtener un buen resultado.

Igual de importante resulta que la gaseosa o el refresco que vayas a utilizar conserve el gas, pues es lo que distingue al tinto de verano del tinto como tal, así como la temperatura, que debe ser lo más fresquita posible.