El juez ve indicios "de por sí suficientes" para continuar la investigación a Zapatero

La declaración ante la Audiencia Nacional del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero "no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto de imputación". Es la opinión del juez José Luis Calama, quien, a pesar de rechazar las cautelares que solicitó Fiscalía y la acusación particular dirigida por el PP, cree que las pruebas iniciales son "de por sí suficientes para continuar la investigación", ya sea para demostrar su evidencia o para "contrarrestarlas".

Si el juez Calama ha rechazado la petición de la Fiscalía Anticorrupción de retirar el pasaporte a Zapatero (también el diplomático) es porque ha considerado que, al ser una persona de pública notoriedad, tiene muy difícil el huir de la Justicia.

Entre otras cosas, el juez cree que el expresidente todavía debe explicar bien la "trazabilidad de diversas transferencias" entre sus cuentas "en relación con fondos procedentes de la ayuda pública concedida por el Gobierno" a Plus Ultra. Según el magistrado, se habrían utilizado además "múltiples sociedades mercantiles indiciariamente instrumentales para canalizar estos pagos".

En su declaración, no obstante, el expresidente del Gobierno ha negado haber liderado una trama de influencias en favor de Plus Ultra, atribuyendo los pagos recibidos (esos que el juez cree que pueden ser comisiones) a trabajos de consultoría. En concreto, Zapatero ha defendido que los 490.780 euros recibidos de la empresa Análisis Relevante, propiedad de su amigo Julio Martínez Martínez, eran la remuneración por los trabajos para esta compañía, con la que tenía un contrato verbal.

Por otra parte, Calama destaca en su auto el hallazgo en la oficina de Zapatero de casi 80 piezas de joyería cuyo valor supera los 1.300.000 euros "sin que, a día de hoy, se haya acreditado su origen ni su correspondiente liquidación tributaria y aduanera". También alude a los dispositivos intervenidos en los registros practicados y al "análisis preliminar" de la extracción del móvil del principal accionista de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, que una agencia de EEUU hizo en 2021 y facilitó a la UDEF en 2026.

Zapatero no ha declarado sobre las joyas ni sobre las conversaciones intervenidas a directivos de Plus Ultra. En el caso de los collares, sortijas o pulseras con valiosas piedras preciosas, Zapatero ha pedido tiempo para dar explicaciones en unos días. Además, no ha abordado las conversaciones intervenidas porque su defensa ha cuestionado su autenticidad y las ha impugnado. En los mensajes, los directivos de Plus Ultra hablan del "pana Zapatero", de "tocar puertas" o pedir ayuda al expresidente para conseguir el préstamo público de 53 millones de euros que acabó logrando la aerolínea en 2021.

Así, tras la declaración prestada por Zapatero, el juez considera que no se han desvirtuado los indicios que motivaron la imputación del expresidente, aunque también subraya que la investigación "tiene un evidente carácter embrionario". Así, la causa debe evolucionar "en el sentido de consolidar tales indicios, de por sí suficientes en este momento procesal para continuar la investigación", o bien "para disiparlos a través de diligencias de investigación que contrarresten de manera eficiente aquella suficiencia".