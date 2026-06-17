La portavoz de Mañueco pide calma con la prioridad nacional, pues es más "un debate conceptual"

El Partido Popular continúa realizando malabarismos dialécticos para articular una definición concreta de qué es exactamente el término de 'prioridad nacional' que Vox ha logrado forzarles a introducir en todos los acuerdos autonómicos suscritos hasta el momento. En esta ocasión, la pelota vuelve al tejado de Castilla y León, donde la portavoz parlamentaria de los populares de Mañueco, Leticia García, ha utilizado este miércoles una definición que dista de la aportada por los de Santiago Abascal.

A través de una entrevista con la Agencia EFE, García ha rechazado la polémica y las críticas que acusan de racismo o xenofobia a acordar la prioridad nacional en cuestiones como el reparto de ayuda. De nuevo, la popular ha insistido en el arraigo, pero ha aportado varias apreciaciones destacables. Sobre todo, ante la duda de si lo que se ha suscrito es un término carente del significado y algo vacío.

"Un debate conceptual", un "criterio inspirador", "ni alarmante, ni novedoso", un "concepto amplio que hay que descender" Todas las formas de definir la 'prioridad nacional' de la portavoz del PP en las Cortes de Castilla y León

A su juicio, la aplicación de la prioridad nacional es más "un debate conceptual" que lo que representa "desde el punto de vista de los hechos y de la realidad". También se ha referido a él como un "criterio inspirador", que no es "ni alarmante, ni novedoso", pero que es un "concepto amplio que hay que descender".

¿Prioridad nacional que puede acabar siendo autonómica?

En este sentido, Leticia García también ha señalado que, en relación con las ayudas cuyo reparto se regirán por este principio, "habrá convocatorias en la que podamos hablar de españoles, otras de castellanos y leoneses y otras de Zamora, por ejemplo, por poner mi caso, que soy zamorana". En este sentido, se le ha planteado si, entonces, esta no es más bien una 'prioridad autonómica' o una 'prioridad para empadronados'. García ha respondido subrayando que "para nosotros los castellanos y leoneses son lo primero".