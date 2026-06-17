Trump y las paces a medio hacer con Irán: "Si no quieren firmar... tendremos que 'empezar' otra vez"

Donald Trump, anfitrión en el evento de la UFC en la Casa Blanca este domingo

Donald Trump insiste en emplazar al viernes para sellar la paz con Irán. El plan b es bastante menos feliz y no duda en ponerlo sobre la mesa. Así lo ha hecho este miércoles, a 48 horas de la prevista ceremonia de firma entre Washington y Teherán en territorio suizo, asegurando que el régimen islámico "quiere el acuerdo".

Aunque de momento no es una paz en sí, sino "un memorándum de entendimiento", para el magnate estadounidense tiene un contenido "muy fuerte" y dará lugar a un "fantástico acuerdo". Eso sí, "Nadie sabe qué contiene... pero la mayoría de la gente parece estar contenta".

Trump no duda en asegurar que Irán "quiere firmar y creo que lo van a firmar, porque quiere volver a una vida normal. Ya les hemos atacado mucho".

A la espera del movimiento definitivo de los ayatolás, Trump ya avisa de que el documento hoy sobre la mesa no contiene un levantamiento inmediato de sanciones, ya que antes "se tienen que portar bien", ha expresado ufano.

Pero también ha querido advertir de que si Irán "no quiere firmarlo, pues... tendremos que empezar de nuevo el 'proceso', ha señalado con eufemismos para añadir a continuación que EEUU cuenta "con el mejor ejército y el mayor bloqueo naval posibles".

"Ellos no tienen Armada, líderes no es que ya no tengan, pero no tienen líderes del primer nivel ni del segundo nivel... Están muy dispuestos a llegar a un acuerdo", ha rematado tras una comparecencia con el primer ministro de la India tras la cumbre del G-7.

Aprovechando la cita, Trump ha celebrado otros eventos bilaterales, como un encuentro con el líder egipcio. Ante él ha apuntado que el texto del memorando de 'entendimiento' con Irán "no es definitivo".

"Y si no me gusta (el resultado) volveremos a lanzar bombas justo en medio de sus cabezas; si no me gusta cómo se comportan volveremos a bombardear, ¿ok?", ha lanzado de forma retórica con la rúbrica de que Irán "no se ha comportado" durante 47 años.