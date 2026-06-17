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Trump y las paces a medio hacer con Irán: "Si no quieren firmar... tendremos que 'empezar' otra vez"

El presidente de EEUU asegura que su pacto inicial de paz con Teherán es "un gran acuerdo" y "ellos están muy dispuestos" a cerrarlo este viernes.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Donald Trump, anfitrión en el evento de la UFC en la Casa Blanca este domingo
Donald Trump, anfitrión en el evento de la UFC en la Casa Blanca este domingoZuffa LLC vía getty images

Donald Trump insiste en emplazar al viernes para sellar la paz con Irán. El plan b es bastante menos feliz y no duda en ponerlo sobre la mesa. Así lo ha hecho este miércoles, a 48 horas de la prevista ceremonia de firma entre Washington y Teherán en territorio suizo, asegurando que el régimen islámico "quiere el acuerdo".

Aunque de momento no es una paz en sí, sino "un memorándum de entendimiento", para el magnate estadounidense tiene un contenido "muy fuerte" y dará lugar a un "fantástico acuerdo". Eso sí, "Nadie sabe qué contiene... pero la mayoría de la gente parece estar contenta". 

Trump no duda en asegurar que Irán "quiere firmar y creo que lo van a firmar, porque quiere volver a una vida normal. Ya les hemos atacado mucho".

A la espera del movimiento definitivo de los ayatolás, Trump ya avisa de que el documento hoy sobre la mesa no contiene un levantamiento inmediato de sanciones, ya que antes "se tienen que portar bien", ha expresado ufano.

Pero también ha querido advertir de que si Irán "no quiere firmarlo, pues... tendremos que empezar de nuevo el 'proceso', ha señalado con eufemismos para añadir a continuación que EEUU cuenta "con el mejor ejército y el mayor bloqueo naval posibles". 

"Ellos no tienen Armada, líderes no es que ya no tengan, pero no tienen líderes del primer nivel ni del segundo nivel... Están muy dispuestos a llegar a un acuerdo", ha rematado tras una comparecencia con el primer ministro de la India tras la cumbre del G-7.

Aprovechando la cita, Trump ha celebrado otros eventos bilaterales, como un encuentro con el líder egipcio. Ante él ha apuntado que el texto del memorando de 'entendimiento' con Irán "no es definitivo". 

"Y si no me gusta (el resultado) volveremos a lanzar bombas justo en medio de sus cabezas; si no me gusta cómo se comportan volveremos a bombardear, ¿ok?", ha lanzado de forma retórica con la rúbrica de que Irán "no se ha comportado" durante 47 años. 

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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