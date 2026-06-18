Una profesora de Derecho avisa del error que está repitiendo Feijóo: "Ya le pasó hace cuatro años"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, estuvo este miércoles en El Hormiguero, donde trató de explicar sus propuestas políticas en caso de llegar a la presidencia del gobierno.

Dicho escenario podría darse en 2027, cuando salvo adelanto electoral, se celebrarán las elecciones generales. Feijóo ha mostrado en muchas ocasiones su convicción de que logrará derrotar a Pedro Sánchez, pues las encuestas están de su lado.

Sin embargo, hay quienes empiezan a avisar de los peligros que implica verse ganador antes del pitido final. Así lo cree Mariola Urrea, Profesora Titular de Derecho Internacional Público en la Universidad de La Rioja. "

"Feijóo está vendiendo la piel del oso antes de cazarlo; ya le ha pasado en más ocasiones tener ansiedad por ser presidente, van a pasar 4 años y sigue en la oposición", ha señalado en Hoy por hoy.

Para Mariola Urrea, "Pedro Sánchez es un competidor electoral muy duro incluso en momentos particularmente difíciles como los que obviamente está atravesando". De esta forma, Feijóo no lo tendrá nada fácil para llegar a la Moncloa.

Lo que dicen las encuestas

Las encuestas de cara a las próximas elecciones dibujan un panorama relativamente claro en tendencias, pero aún abierto en resultados. La mayoría de sondeos agregados de 2026 sitúan al Partido Popular (PP) como primera fuerza, con una intención de voto en torno al 32‑34%, seguido del PSOE con aproximadamente un 26‑28%, mientras que Vox se consolida como tercera fuerza en niveles cercanos al 17‑18%.

Esta estructura refleja un sistema tripartito en el eje estatal, en el que la derecha suma más apoyo agregado que la izquierda, mientras que las fuerzas a la izquierda del PSOE (Sumar y Podemos) aparecen muy debilitadas respecto a 2023, moviéndose en cifras bajas (entre el 5% y el 7% Sumar y alrededor del 3% Podemos).

Sin embargo, existe una discrepancia relevante entre el CIS y los institutos privados. El organismo público tiende a situar al PSOE en cabeza, incluso con ventajas amplias en algunos momentos (por encima del 30% y varios puntos sobre el PP), mientras que la mayoría de encuestas privadas coinciden en dar la victoria a los populares. Esta divergencia no es menor: refleja diferencias metodológicas y ha generado dos relatos políticos opuestos.