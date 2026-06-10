Hacemos la guerra y no el amor: los españoles discutimos siete veces más de lo que tenemos sexo

En España, se discute más que de lo que se tiene sexo, según un estudio elaborado por Durex. Los españoles acumulan una media de 30 discusiones o malentendidos al mes, frente a apenas 4 encuentros sexuales. Es decir, que discutimos hasta siete veces más de lo que hacemos el amor.

De hecho, casi 6 de cada 10 españoles reconocen haber evitado mantener relaciones sexuales debido a un conflicto sin resolver. Si para tener sexo hay que tener antes una discusión previa o solucionarla, prefieren no hacerlo. Aun así, el 75% considera que el sexo puede ser una buena manera de resolver aquellas diferencias y volver a reencontrarse con la pareja.

La 'Generación Z' es la más intensa: discute más, pero también tiene más sexo

La diferencia es aún más notable si distinguimos entre generaciones. Por ejemplo, la 'Generación Z', formada por los más jóvenes (hasta 28 años), es la que más sexo tiene, pero también a la que más le gusta discutir. Se podría decir que son más intensos. En el polo opuesto se encuentran los 'Baby Boomers' (entre 61 y 79 años), los cuales disfrutan de menos sexo, pero a la vez de menos 'dramas'. Viven la vida con mayor tranquilidad.

Para favorecer el sexo hay que mejorar la conexión

Según explica para Durex la psicosexóloga Lucía Jiménez, muchas parejas interpretan que el deseo desaparece de un día para otro cuando, en realidad, se trata de algo más progresivo y que va ligado a las emociones. Es decir, sentirse escuchado, visto y acompañado sigue siendo algo esencial para la intimidad.

"Muchas parejas creen que el problema es que ya no tienen ganas de sexo como antes. Pero el deseo no desaparece de repente: se desconecta poco a poco cuando dejamos de sentirnos vistos, escuchados o emocionalmente cerca de la otra persona", señala la experta.

No parece, por tanto, que el problema sea la falta de deseo o las ganas de sexo. Más bien, de la acumulación de discusiones cotidianas, como pueden ser quién responde primero a un mensaje, quién saca la basura o quién se encarga siempre de limpiar primero.

En este sentido, 8 de cada 10 personas consideran que mejorar la conexión emocional ayuda a mejorar la calidad de sus relaciones, así como su bienestar. "No hay mejor predictor de una buena vida sexual que una buena conexión emocional. La intimidad no se construye solo en los grandes momentos, sino también en cómo nos relacionamos y conectamos en el día a día", agrega.