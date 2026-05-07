Los expertos coinciden: si eres de los que recibe paquetes personales en el trabajo te pueden sancionar aunque no exista una prohibición por ley

Recibir paquetes en el trabajo se ha convertido en una escena habitual. Bien sea por falta de tiempo, por ganas, por comodidad, por costumbre o 'por matar dos pájaros de un tiro'. Ante esta situación puede surgir una pregunta: ¿Me puede sancionar la empresa por poner como dirección de recogida sus oficinas?".

El experto en leyes y abogado Juanma Lorente ha respondido de forma directa a esta cuestión señalando que, en principio, todo dependerá de la normativa que tenga cada empresa. Es decir, si recoge expresamente en su código que no se puede hacer esta práctica, sí que podrá sancionar al trabajador.

"Si la empresa no tiene en un decálogo de normas que poner como dirección de recogida sus oficinas, ¿está prohibido? Teóricamente no te puede decir nada", señala el letrado experto. Sin embargo, "si está prohibido y aún así tú lo haces, está claro que no estás cumpliendo con las normas de la empresa y la empresa te podrá sancionar".

En cambio, si en su normativa no aparece nada, todo dependerá de las veces que el empleado haya recibido paquetes en su puesto o espacio de trabajo. Pongamos un ejemplo: si el trabajador es avisado cuando ya había recibido 15 paquetes, la empresa no podrá sancionarlo.

Esto es debido a lo que el experto denomina como "tolerancia empresarial". "Si supuestamente está prohibido pero nunca te han dicho nada y llevas dos años haciéndolo, se entenderá que la empresa lo está contemplando", explica.

Como conclusión, desde el punto de vista legal, en el caso de que no se recoja expresamente en el código de normas de la empresa o, en su defecto, de que nunca se haya notificado al trabajador dicha prohibición, no se podrá imponer ninguna sanción al empleado. "Así que tranquilo, no te van a echar", afirma finalmente.

Algunas de las razones que puede argumentar la empresa para prohibir que se reciban paquetes en el trabajo pueden ser:

Problemas de espacio.

Responsabilidad legal.

Contenido desconocido del paquete.

Molestias para otros trabajadores.

En caso de duda la mejor opción es consultar la normativa y, en su defecto, preguntar al jefe o responsable.