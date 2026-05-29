Francia será el primer gran país de la UE en financiar Wegovy para personas con obesidad, pero “no todos recibirán el tratamiento”

Francia dará un paso inédito en Europa al empezar a financiar de forma pública dos medicamentos contra la obesidad: Wegovy y Mounjaro. El anuncio lo hizo la ministra de Sanidad, Stéphanie Rist, que confirmó que ambos tratamientos estarán cubiertos por el sistema sanitario francés a partir de mediados de junio, tal y como recogen desde la prensa local.

Hasta ahora, los pacientes debían asumir un gasto cercano a los 300 euros al mes para acceder a estos fármacos, comercializados por las farmacéuticas Novo Nordisk y Eli Lilly. Con la nueva medida, el Estado cubrirá el 65 % del coste, aunque el Gobierno calcula que la mayoría de los pacientes acabarán teniendo una cobertura prácticamente total debido a enfermedades asociadas como diabetes o hipertensión.

El Ejecutivo francés presenta esta decisión como un cambio en la lucha contra la obesidad. Según explicó Rist, Francia se convertirá en el primer gran país de la Unión Europea en implantar un sistema permanente de reembolso para este tipo de tratamientos.

Sin embargo, el acceso estará limitado a los casos más graves. Solo podrán optar a la financiación pública las personas con obesidad severa, es decir, pacientes con un índice de masa corporal superior a 35 acompañado de otras patologías, o superior a 40. Además, será necesaria la prescripción de un médico especializado en obesidad.

La ministra insistió en que no todas las personas que cumplan esos requisitos recibirán automáticamente el tratamiento. La decisión final dependerá de la evaluación médica de cada caso.

Un millón de personas podrán beneficiarse de esta iniciativa

Las autoridades francesas calculan que hasta un millón de personas podrían verse potencialmente afectadas por esta medida. El coste para las cuentas públicas rondaría los 100 millones de euros anuales cuando aumente el número de prescripciones.

El anuncio llega además pocos meses después de que las autoridades sanitarias francesas sancionaran a Novo Nordisk y Eli Lilly por publicidad ilegal relacionada con estos tratamientos.