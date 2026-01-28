"Los mayores aún piden perdón, los jóvenes entran grabándose": la nueva era de los aviones privados a Ibiza donde el postureo es la norma

Los vuelos en aviones privados se están haciendo cada vez más populares. Antes era menos recurrente entre los empresarios y se veía como algo de lo que no tenías que presumir. Ahora, muchos jóvenes ingresan por las puertas del vehículo haciéndose fotografías y vídeos.

"Desde el coronavirus, realmente se ha vuelto más concurrido", explica Roos Wüstefeld, propietaria y empresaria de jets privados en Aerodynamics, en declaraciones al diario Quote. Lo que empezó como una solución provisional práctica se ha convertido en una forma habitual de viajar para muchos clientes. Además, el aeropuerto de Eindhoven, al sur de los Países Bajos, ha decidido cerrar el tráfico de estos viajes por la gran concurrencia.

Los clientes han cambiado

Tal y como reza el medio de comunicación, los clientes de este tipo de servicios de lujo han cambiado. Ya no solo ingresan ricos de cuna, sino jóvenes emprendedores. "La mentalidad es diferente", dice Wüstefeld. "Las generaciones más mayores a veces piden disculpas: 'perdón, esto ha sido un poco más conveniente'. Los clientes más jóvenes no hacen eso en absoluto y se suben al jet grabando ellos mismos".

Pero todo esto se debe principalmente a las redes sociales. Los jets privados ya no son un lujo discreto, sino parte del ritmo diario de desplazamiento. "La gente pide su asiento con dos copas de champán incluidas", asegura la empresaria. Asimismo, asegura que "son principalmente emprendedores, gente que ha montado su propio negocio o que simplemente lo ha vendido".

¿Cuánto cuesta volar en jet privado?

Según los datos consultados en el periódico, un viaje espontáneo de ida y vuelta Ámsterdam-Londres puede costar entre 12.000 y 16.000 euros. "Los precios pueden variar enormemente", asegura Wüstefeld. "Depende de la distancia, el tipo de avión, el número de pasajeros, el aeropuerto que elijas y simplemente lo que esté disponible ese día", explica.

Por ejemplo, el sur de Francia "requiere más presupuesto". Para Niza o Cannes se requieren en torno a los 25.000 o 30.000 euros. Para un viaje de amigos de Ámsterdam a Ibiza: unos 40.000 euro ida y vuelta.