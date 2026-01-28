María Zapién, ingeniera de alimentos: "El agua con gas puede cambiar la percepción de aromas y gustos"

"¿Es malo tomar agua con gas?", cuestiona María Zapién en una nueva publicación de su perfil de Tiktok, donde acumula más de 455.000 seguidores. En la red social, esta ingeniera de los alimentos difunde sus conocimientos, y responde: "No, no es malo beberla". Aunque tiene sus peros.

"El agua mineral con gas es segura para la mayoría de las personas. Hidrata igual que la natural e incluso puede ayudarte a sentirte más saciado", asegura la mexicana en una publicación que ha alcanzado los 1.070 Me Gusta. Sin embargo, sus burbujas tienen unos efectos "muy curiosos".

Según dice, "el dióxido de carbono activa receptores de cosquilleo en la boca que pueden cambiar la percepción de aromas y sabores, haciendo que puedas detectarlos o más ácidos o menos dulces dependiendo de lo que consumas", explica. "La sensación de cosquilleo que te da limpia el paladar, arrastra la grasa y restos para prepararlo para el siguiente bocado", agrega.

Mejora la experiencia al comer

De hecho, "combina muy bien con comidas con platos grasos, como quesos, carnes, embutidos o frituras, que en general pueden mejorar la experiencia al comer porque resalta los sabores entre platos gracias a su contenido de minerales y sus burbujas". Estas últimas, dice, le dan un "ligero sabor", y "la sensación refrescante que reinicia la boca".

"Este efecto permite recibir mejor los aromas y contrastes del siguiente plato", insiste. Aun así alerta de que muchas aguas minerales contienen "mucho sodio o potasio". Para las personas con problemas de salud, dice, "es muy importante revisar la etiqueta y consultar a su médico antes de consumirlas y evitar cualquier exceso".

En conclusión, "no es malo tomar agua mineral con gas". "Además de refrescarte, puede ayudarte a transformar tu experiencia a la hora de comer", asegura. Ella misma asegura que toda la información que difunde proviene de "la evidencia"

Muchos de sus seguidores se han animado a comentar la publicación. "¿Es malo consumir agua con gas a diario?", se pregunta una internauta. "Por culpa del vídeo se me ha antojado una", asegura otro. "¿Ni inflama ni hincha?", cuestiona otra. A lo que Zapién le responde: "No, para nada".