Una batería de agua a 2.140 metros de altura: así es el mayor proyecto hidroeléctrico de Europa, con 33 millones de metros cúbicos y 1.130 millones de euros

En Kühtai, una localidad de alta montaña de Austria, se está desarrollando el mayor proyecto hidroeléctrico de Europa. Se trata de una gran instalación de almacenamiento de energía que se encuentra a 2.140 metros de altitud.

Tal y como informa el medio de comunicación austriaco Kurier, el pasado 15 de junio comenzó el llenado del nuevo embalse de Kühtai. Allí se está formando un lago artificial con unas dimensiones de aproximadamente 60 hectáreas y una capacidad de 33 millones de metros cúbicos de agua.

"La instalación puede considerarse una gigantesca batería energética, con una capacidad de almacenamiento superior a 100 GWh, considerada clave para la transición energética", se destaca en el texto.

Las obras de esta instalación dieron comienzo en septiembre de 2019. Durante estos casi siete años, 700 personas han participado en los trabajos. En concreto, se ha construido una presa de 140 metros de altura y 500 metros de ancho, se han perforado kilómetros de túneles y se ha excavado una central eléctrica subterránea situada a 140 metros bajo la superficie. Se espera que la instalación comience a producir energía en agosto de 2026.

"En Kühtai, un puerto de montaña al suroeste de Innsbruck, la empresa energética tirolesa TIWAG amplía el complejo hidroeléctrico Sellrain-Silz. Desde 1981 funciona allí una central hidroeléctrica de bombeo. Ahora se añade un tercer embalse a los dos existentes y una nueva central llamada Kühtai 2, complementando a Kühtai 1", detallan desde Kurier.

Para generar electricidad, el agua desciende del embalse superior al inferior, lo que impulsa las turbinas. Por el contrario, si hay excedente de energía, el proceso se hace a la inversa: el agua se bombea hacia arriba. TIWAG ha invertido 1.130 millones de euros. La compañía espera poder rentabilizar esa ambiciosa inversión a largo plazo, ya que con este proyecto (que se ha convertido en una referencia a nivel continental) aumentara su capacidad de almacenamiento por bombeo en un 50%.