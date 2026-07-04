700 kilos de basura y más de 100 multas al día: el alcalde de un pueblo belga alza la voz por la avalancha de turistas que buscan el agua por la ola de calor

La ciudad de Lommel vuelve a alertar sobre la afluencia masiva de visitantes que buscan refrescarse en el gran arenero de Boskantstraat.

La ola de calor que afecta a buena parte de Europa ha convertido un tranquilo rincón de Bélgica en un inesperado destino para cientos de personas que buscan refrescarse. Sin embargo, la llegada masiva de visitantes está provocando importantes problemas de seguridad, limpieza y convivencia en la localidad de Lommel, donde las autoridades aseguran que cada día recogen hasta 700 kilos de basura y tramitan más de un centenar de multas de aparcamiento.

El alcalde del municipio, Bob Nijs, ha pedido responsabilidad ante una situación que, según afirma, está desbordando los recursos municipales y poniendo en riesgo tanto a los visitantes como a los servicios de emergencia.

Un lago convertido en fenómeno de las redes sociales



El foco del problema se encuentra en el gran lago situado junto a la Boskantstraat, cerca del puerto deportivo De Meerpaal y del parque vacacional Parelstrand. Aunque el Ayuntamiento nunca ha promocionado este espacio como zona de baño, las imágenes compartidas en redes sociales han multiplicado su popularidad durante las últimas semanas.

Según el alcalde, cada jornada llegan alrededor de 1.000 personas, muchas de ellas procedentes de ciudades como Bruselas o Lieja. "Nosotros no promocionamos este lugar, pero al parecer se está difundiendo a través de las redes sociales", explica Bob Nijs al diario HBVL.

Bañarse está prohibido, pero muchos ignoran las señales



El lago se encuentra dentro de una zona recreativa donde el baño está expresamente prohibido. Las autoridades recuerdan que el agua presenta corrientes subterráneas muy frías que pueden resultar peligrosas para los bañistas.

A pesar de ello, numerosos visitantes acceden al agua como si se tratara de una playa. El consistorio insiste en que el espacio únicamente está habilitado para pasear o descansar junto a la orilla, no para pasar el día tomando el sol o bañándose.

700 kilos de basura cada día



La acumulación de residuos se ha convertido en uno de los principales problemas. Según el Ayuntamiento, durante la última semana los operarios municipales han retirado hasta 700 kilos de basura diarios, para lo que resulta necesario movilizar entre cinco y diez trabajadores cada jornada.

Además, la zona carece de aseos públicos, lo que ha generado nuevos problemas derivados del elevado número de personas que permanecen allí durante horas. El alcalde lamenta también la falta de respeto hacia el entorno natural.

Barbacoas e incendios en una zona forestal



Las altas temperaturas han incrementado, además, el riesgo de incendio. Pese a la prohibición existente, algunos visitantes instalan barbacoas en pleno bosque.

La semana pasada ya se registró un incendio en la zona y, según denuncia el ayuntamiento, los servicios de emergencia tuvieron dificultades para acceder debido al estacionamiento irregular de numerosos vehículos.

Más de 100 multas de aparcamiento al día



El caos circulatorio constituye otro de los grandes quebraderos de cabeza para el municipio. Los coches ocupan calles residenciales, caminos forestales y accesos al lago, ignorando las prohibiciones de estacionamiento.

Según Bob Nijs, la Policía Local impone más de cien multas diarias y numerosos vehículos son retirados por la grúa. Las sanciones pueden alcanzar los 350 euros, aunque el alcalde reconoce que esta medida apenas está consiguiendo reducir la afluencia.

Los vehículos mal estacionados dificultan especialmente la entrada de ambulancias y bomberos en caso de emergencia.

Los negocios también sufren las consecuencias



La masificación también afecta a los comercios situados junto al lago. Cathy De Hondt, propietaria de la brasserie De Meerpaal, explica que ha tenido que mantener cerrado el acceso principal al aparcamiento del establecimiento para evitar que se colapse.

Además, denuncia que muchos conductores estacionan en doble fila, bloqueando completamente la entrada al negocio. Según relata, algunos visitantes incluso comentan entre ellos que prefieren repartirse el importe de una posible multa antes que buscar un aparcamiento autorizado.

El Ayuntamiento prepara nuevas medidas



Ante el aumento constante de visitantes, el Ayuntamiento de Lommel prepara una campaña informativa para recordar que el lago no es una zona de baño y advertir de los riesgos existentes.

Las autoridades también continúan trabajando en un proyecto de remodelación integral del entorno, previsto dentro del plan maestro que afectará a toda la zona de Parelstrand.

Mientras tanto, el consistorio insiste en pedir prudencia y respeto por un espacio natural que, impulsado por las redes sociales y la ola de calor, se ha convertido en un destino improvisado para miles de personas durante este verano.