"No paramos de pasar la aspiradora, pero vuelven sin cesar": una hormiga invasora que resiste a los insecticidas coloniza casas enteras en pueblos franceses

Estas hormigas se desplazan con gran rapidez y consiguen acceder a las viviendas por zócalos, puertas, áticos y cualquier pequeña grieta.

Lo que comenzó como la aparición de unas pocas hormigas se ha convertido en una auténtica pesadilla para numerosos vecinos de la región francesa de Maine-et-Loire. La especie invasora Tapinoma magnum se ha instalado en decenas de municipios, formando enormes supercolonias que invaden viviendas, jardines e incluso edificios públicos, mientras los tratamientos habituales apenas consiguen frenar su expansión.

Los afectados denuncian que las hormigas regresan una y otra vez pese a utilizar insecticidas y aspirarlas continuamente, una situación que ha llevado a las autoridades locales a buscar soluciones conjuntas para intentar controlar la plaga.

Una invasión que no da tregua



Florine Guerriau, vecina de Corné, una localidad perteneciente al municipio de Loire-Authion, lleva más de un año conviviendo con estas hormigas. Según explica, los insectos aparecen constantemente por cualquier rincón de la vivienda. "Desde hace un año, aspiramos constantemente cuando colonizan una habitación, pero siguen volviendo", explica al medio Ouest France.

Las hormigas son de pequeño tamaño, se desplazan con gran rapidez y consiguen acceder a las viviendas por zócalos, puertas, áticos y cualquier pequeña grieta.

Además, muchos vecinos destacan otro detalle especialmente desagradable: desprenden un fuerte olor cuando son aplastadas.

Supercolonias difíciles de eliminar



A diferencia de otras especies comunes, Tapinoma magnum desarrolla enormes supercolonias formadas por numerosos nidos y múltiples reinas. Esta organización permite que la colonia sobreviva incluso cuando una parte es eliminada, lo que dificulta enormemente su erradicación.

Los vecinos aseguran que los productos utilizados inicialmente dejaron de ser efectivos con el paso del tiempo. Valérie Debout, residente frente al cementerio de Corné, comenzó utilizando repelentes naturales antes de recurrir a insecticidas químicos. "Pero se acostumbran y ya no funciona tan bien", afirma.

El origen podría estar en unas obras



Muchos residentes creen que la llegada de las hormigas coincide con unas obras realizadas hace aproximadamente un año cerca del cementerio del municipio. Según esta hipótesis, la tierra utilizada durante los trabajos habría introducido accidentalmente la especie en la zona.

Otros vecinos apuntan también a macetas procedentes de viveros instaladas en el cementerio que podrían haber estado infestadas. La presencia de pequeños montículos de tierra fina alrededor de algunas tumbas refuerza la sospecha de que allí existen numerosos hormigueros.

El teniente de alcalde de Corné, Jean-Louis Ezechiel, reconoce que esa posibilidad resulta plausible, aunque advierte de que el problema ya se ha extendido mucho más allá del entorno inicial. "El problema ahora afecta a todo el municipio. Y es una de las principales preocupaciones de los residentes".

Medio centenar de municipios afectados



La expansión de Tapinoma magnum ya no se limita a Corné. Según la Federación Departamental de Grupos para la Defensa contra Organismos Nocivos (FDGDON) de Maine-et-Loire, alrededor de 50 municipios del departamento presentan infestaciones provocadas por cuatro especies distintas de hormigas invasoras, siendo Tapinoma magnum la más problemática.

La técnica de la organización, Fanny Chauviré, explica que la propagación podría haberse producido mediante el intercambio de plantas, vegetación o incluso a través de la actividad de empresas hortícolas.

Cómo reducir su presencia



Los especialistas consideran que eliminar completamente estas supercolonias resulta complicado, pero recomiendan modificar el entorno para hacerlo menos favorable a su desarrollo.

Entre las medidas propuestas están las de evitar instalar lonas impermeables o césped artificial, no acumular piedras u otros materiales que retengan calor, favorecer la biodiversidad del jardín, mantener algunas zonas de vegetación natural sin segar completamente y evitar alterar innecesariamente el suelo donde puedan establecerse nuevos nidos.

El Ayuntamiento de Loire-Authion ha convocado una reunión con los vecinos para coordinar una respuesta conjunta frente a la plaga.

Las autoridades consideran que el tratamiento debe realizarse de forma simultánea en todas las viviendas afectadas para aumentar las posibilidades de éxito, aunque reconocen que el proceso será largo y complejo.

Mientras tanto, muchos residentes continúan librando una batalla diaria contra unas hormigas que, pese a los insecticidas y las continuas limpiezas, vuelven a aparecer una y otra vez en sus hogares.