13 regalos para amantes de la belleza por menos de 30 euros
Navidad
Regalos de maquillaje y belleza de Navidad

13 regalos para amantes de la belleza por menos de 30 euros

Desde sombras de ojos metalizadas a un clásico labial rojo, pasando por mascarillas faciales: todo lo necesario para acertar en Navidad y Reyes.

  Lápiz de ojos de SensilisEl maquillaje en tonos vino y burdeos ha sido tendencia desde que empezó el otoño, por lo que este lápiz de ojos de Sensilis de larga duración y respetuoso con el párpado es un acierto seguro. Es el tono 02 Prune y puedes comprarlo en farmacias por un precio apoximado de 13 euros.
  Barra de labios roja de SkeyndorEl rojo es sinónimo de Navidad, por eso la barra de labios Glow in red es perfecta para poner debajo del árbol estas fiestas. Especialmente en este cofre de edición limitada. Puedes comprarlo en centros de belleza seleccionados por 10,90 euros. SKEYNDOR
  Pack de mascarillas de BarulabEl regalo perfecto para las amantes de la cosmética coreana. Este set incluye diez mascarillas diferentes con ingredientes calmantes, hidratantes o revitalizantes. Puedes comprarlo en Miin Cosmetics por 23,99 euros. MIIN COSMETICS
  Paleta de ojos de TarteLa paleta para ojos Pâtisserie Amazonian Clay de Tarte esta inspirada en los dulces de la repostería francesa y presenta seis tonos cálidos diferentes perfectos para lograr una sombra de ojos potente pero al mismo tiempo natural. Puedes comprarla en Sephora por 27 euros.SEPHORA
  Pack de cuidado capilarEste pack que se puede llevar de viaje incluye el champú suave en formato sólido de Ondo, además de mascarilla y exfoliante de cuero cabelludo de Rated Green. Puedes comprarlo en Miin Cosmetics por 21,97 euros. MIIN COSMETICS
  Colorete líquido de Rare BeautyEs uno de los colores más populares y más vendidos por su alta pigmentación y su larga duración. Además, es una fórmula muy ligera y fácil de aplicar. Está disponible en varios tonos y puedes comprarlo en Sephora por 29 euros. SEPHORA
  Gua sha de cuarzo rosa de NaturaPara muchas mujeres, la gua sha es una de las piezas fundamentales del ritual de belleza. Sirve para descongestionar y revitalizar el rostro y, además, es muy agradable de utilizar. Puedes comprarla por 15,90 en Natura. SEPHORA
  Mascarilla de noche para labios de LaneigeUn básico de neceser para muchas personas, esta mascarilla de labios nutritiva enriquecida con manteca de karité y vitamina C es una de las más vendidas. Para Navidad la firma ha incorporado un nuevo sabor inspirado en tarta de queso y perfecto para regalar. Puedes comprarla por 25 euros en Sephora. SEPHORA
  Crema de manos de Maison MatineEsta crema de manos está pensada para relajarse y resetear al aplicarla. Muy ligera y nutritiva tiene notas de pimienta, vainilla y sándalo. Además, el envase es precioso y cuidado. Puedes comprarla en Laconicum por 13 euros. 
  Mini Duo Set de RabanneLas lentejuelas son perfectas para despedir el año y también para regalar. Esta pack incluye la máscara de pestañas Eyephoria y la sombra de ojos líquida Eyephoria Colorshot en color Cosmic Rave. Puedes comprarlo en Sephora por 25 euros.
SEPHORA
  Set de fragancias de KayaliKayali ha conseguido posicionarse como una de las firmas más populares del mundo de la perfumería y este pack con ocho fragancias diferentes es perfecto para regalar. Una buena idea no solo para descubrir nuevos olores, sino para combinarlos. Puedes comprarlo en Sephora por 25 euros.SEPHORA
  Antifaz de seda de LilysilkDormir es parte fundamental de cualquier rutina de belleza aunque no siempre sea fácil. Por eso un antifaz de seda es el accesorio perfecto para cualquiera que tenga dificultades para conciliar el sueño. En Lilysilk hay antifaces varios colores y puedes comprarlos por 29 euros.
  Colorete Orgasm de NarsEs el colorete de los coloretes gracias a su fórmula que se funde con la piel y que consigue un rubor perfecto. Este, en formato viaje, es perfecto para llevar en el bolso y utilizarlo en cualquier momento. Puedes comprarlo en Sephora por 21 euros. SEPHORA
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

