Desde tonos oscuros hasta reflejos perlados: las manicuras que serán tendencia en 2026
Seguirán llevándose las uñas cortas y poco decoradas. 

Uxía Prieto
En 2025 las uñas largas, excesivamente decoradas y con todo tipo de diseños quedaron apartadas en favor de manicuras más minimalistas, en tonos neutros y cortas. De hecho, las uñas naturales retocadas únicamente con una capa de brillo estuvieron presentes incluso en alfombras rojas, donde hasta ahora eran poco habituales. 

Todo parece indicar que este año las manicuras cortas seguirán siendo las protagonistas, pero en tonos más atrevidos y potentes que los de los últimos doce meses. Desde Masglo, firma con varias décadas de experiencia en todo tipo de esmaltes, han adelantado qué colores que triunfarán este 2026. 

Entre ellos están los tonos profundos que, según la marca, "serán la base de todo". Recomiendan especialmente utilizarlos para esmaltar uñas cortas y de formas limpias. ¿Cuáles son?

  • Negros tinta
  • Azul medianoche
  • Verde bosque 

"Son colores que transmiten sofisticación inmediata y funcionan igual de bien con estilismos minimalistas que con looks más dramáticos", apuntan desde la firma. Esto encaja con el maquillaje dark estilo gótico que arrasó en los últimos meses de 2025 y que seguirá siendo tendencia, tal y como demostró Jenna Ortega en la alfombra roja de los Globos de Oro

Brillo controlado y reflejos perlados

En los últimos meses hemos visto cómo manicuras como la celestial o la archiconocida glazed donut popularizada por Hailey Bieber triunfaban tanto en grandes eventos como en la calle y este año seguirá siendo así pero nuevos matices. 

Este año veremos más "esmaltes magnéticos tipo cat eye". ¿Cómo se identifican? Juegan con un efecto hipnótico que deja una línea de luz que aporta profundidad a la uña sin necesidad de nail art

Desde Masglo recomiendan utilizar este tipo de esmaltes magnéticos especialmente en invierno ya apostar en tonos "cálidos y oscuros" como el café, el cobre o el chocolate. Este último ha sido uno de los colores más utilizados en el pasado otoño, especialmente en sus versiones neutras, pero este 2026 se reinventa. 

En el caso de los nudes, el brillo y los reflejos serán fundamentales. Los tonos "beige, rosa empolvado o marfil" se utilizarán con "reflejos perlados y velos brillantes" para aportar más luminosidad, abandonando el efecto mate. Están especialmente recomendados para aquellas personas que quieren incorporar esta tendencia con más brillo sin utilizar colores oscuros. 

Las opciones más opulentas 

Además, en los próximos doce meses también habrá opciones para los que prefieran lucir manicuras de estética más lujosa, especialmente en los meses invernales. Desde la marca explican que la mejor opción para lucir esta tendencia más opulenta es esmaltar primero por una base oscura y matizarla con un top coat metalizado o en acabado cromado. 

