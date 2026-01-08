Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
'Halo lip', la manera de maquillarse los labios que será tendencia en 2026
Estrellas como Dua Lipa ya han hecho de estos labios una seña de identidad.

Uxía Prieto
Dua Lipa, en una imagen de archivo
Dua Lipa, en una imagen de archivoGetty Images

En los últimos dos años un producto de maquillaje se ha convertido en un imprescindible en el neceser de millones de mujeres: el perfilador o lápiz de labios. Ha sido básico para conseguir labios con más volumen y más definidos, además de pieza fundamental de cualquier lip combo, es decir, de la combinación de varios labiales para lograr el efecto deseado. 

En 2026, el perfilador seguirá siendo un básico para pintarse los labios pero de una manera diferente a la tendencia imperante hasta ahora. Tal y como recoge Vogue en un artículo reciente, este año el maquillaje estrella serán los Halo lips.

Esta manera de maquillarse los labios llega impulsada por maquilladoras como Nina Park o Katie Jane Hughes, que se ha encargado del look de Dua Lipa en su tour Radical Optimism, y ha trabajado con rostros conocidos como Lilly Allen o Hailey Bieber. "Los labios nítidos y muy perfilados están fuera, los labios suaves, esponjosos y borrosos están dentro", ha declarado a la revista de moda. 

Hughes no es la única fan de este tipo de labios que parecen más rellenos pero sin estar excesivamente perfilados, Nina Park también mostró el resultado con el look beauty de Emma Stone para los Governors Awards, centrándose en la parte interior del labio. 

¿Cómo hacer el halo lip?

Lo primero que hay que hacer antes de maquillarse los labios es saber cuáles son los productos necesarios para conseguirlo. Según Hughes, lo fundamental es un bronceador mate en crema, una brocha tipo pincel y un lápiz de labios. Para trabajarlo, hay que seguir los siguientes pasos: 

  • Aplica un poco del bronceador en el perímetro de la boca utilizando la brocha.
  • En lugar de delinear desde la línea de los labios, hazlo un poco más arriba, donde empieza el volumen del labio.
  • A partir de ahí, rellena todos los labios y después utiliza la brocha para difuminar bien.
  • Con esto, según Hughes, la forma estaría lista. Solo falta añadir color. Para esto se puede utilizar otro lápiz de labios, un labial clásico o colorete en crema. 
