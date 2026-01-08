'Halo lip', la manera de maquillarse los labios que será tendencia en 2026

En los últimos dos años un producto de maquillaje se ha convertido en un imprescindible en el neceser de millones de mujeres: el perfilador o lápiz de labios. Ha sido básico para conseguir labios con más volumen y más definidos, además de pieza fundamental de cualquier lip combo, es decir, de la combinación de varios labiales para lograr el efecto deseado.

En 2026, el perfilador seguirá siendo un básico para pintarse los labios pero de una manera diferente a la tendencia imperante hasta ahora. Tal y como recoge Vogue en un artículo reciente, este año el maquillaje estrella serán los Halo lips.

Esta manera de maquillarse los labios llega impulsada por maquilladoras como Nina Park o Katie Jane Hughes, que se ha encargado del look de Dua Lipa en su tour Radical Optimism, y ha trabajado con rostros conocidos como Lilly Allen o Hailey Bieber. "Los labios nítidos y muy perfilados están fuera, los labios suaves, esponjosos y borrosos están dentro", ha declarado a la revista de moda.

Hughes no es la única fan de este tipo de labios que parecen más rellenos pero sin estar excesivamente perfilados, Nina Park también mostró el resultado con el look beauty de Emma Stone para los Governors Awards, centrándose en la parte interior del labio.

¿Cómo hacer el halo lip?

Lo primero que hay que hacer antes de maquillarse los labios es saber cuáles son los productos necesarios para conseguirlo. Según Hughes, lo fundamental es un bronceador mate en crema, una brocha tipo pincel y un lápiz de labios. Para trabajarlo, hay que seguir los siguientes pasos: