El cofundador de Dolce & Gabbana, Stefano Gabbana dimite como presidente de la marca de lujo

El cofundador de Dolce & Gabbana, Stefano Gabbana, ha dejado su cargo al frente de la marca de lujo, que levantó en 1985 junto con su socio Domenico Dolce, en un movimiento realizado mientras la compañía se prepara para negociar con sus acreedores.

"Como parte de una evolución natural de su estructura organizativa y gobernanza, el Grupo Dolce & Gabbana confirma que Stefano Gabbana ha presentado su dimisión como presidente del Consejo de Administración de Dolce & Gabbana, así como de otros cargos que ocupaba dentro del Grupo", ha confirmado la firma en un comunicado recogido por 'Financial Times'.

Igualmente, ha justificado que "estas dimisiones no tienen ningún impacto en las actividades creativas que Stefano Gabbana lleva a cabo en nombre del grupo", a la vez que ha evitado pronunciarse sobre las negociaciones con los bancos.

La firma, de capital privado, se ha visto afectada por una prolongada crisis en el sector del lujo, agravada por la incertidumbre derivada de la guerra en Irán. Los contratiempos han afectado negativamente a los beneficios y han dificultado el cumplimiento de las condiciones de su deuda.

Stefano Gabbana y Domenico Dolce iniciaron su camino en el mundo de la moda con un estilo maximalista y basado en la identidad italiana, mas en concreto de Sicilia.