¿Crema solar con filtros químicos o minerales? Cómo saber qué es lo mejor para ti y qué fotoprotector utilizar

Aunque las temperaturas sigan siendo frescas para estas fechas, el verano y los días más largos y soleados están a la vuelta de la esquina. Por eso, a pesar de que debería usarse incluso en días nublados, es más importante que nunca utilizar protector solar a diario y reaplicarlo las veces que sea necesario.

La exposición solar excesiva y las quemaduras repetidas son las responsables de la mayoría de cánceres de piel y, además, el sol es el responsable del 80% del envejecimiento. En pleno 2026 no hay excusas sobre textura, residuo blanco o composiciones irritantes, ya que las marcas de cosmética son cada vez más innovadoras y tienen opciones para todos los gustos y estilos de vida.

Es el caso de las firmas de cosmética coreana, donde existe un abanico amplísimo de productos gracias a la cultura del cuidado de la piel que existe en Corea del Sur y su 'obsesión' por protegerse del sol y evitar problemas como manchas o hiperpigmentación.

Fotoprotector Aqua Fluid de Slow Pure MIIN COSMETICS

Por eso en Miin Cosmetics, la tienda pionera en traer firmas coreanas a España, han elaborado una especie de guía que han presentado a los medios para recordar que hay un protector solar para cualquier persona y algunas de las principales diferencias entre ellos.

¿Filtros químicos o minerales?

En los últimos años, a la hora de comprar un fotoprotector, no son pocas las personas que se preguntan si es mejor un producto con filtros químicos o filtros físicos, también conocidos como minerales. ¿La respuesta? Depende del estado de tu piel y de lo que busques.

Desde el equipo de Miin recuerdan que los filtros químicos permiten "texturas ligeras e invisibles" que apenas se notan en la piel, por lo que evitan el "efecto máscara o las marcas blancas" derivadas del uso de algunos de estos protectores. Además, absorben la radiación" y son perfectos si buscas "sensorialidad" en un fotoprotector. Las expertas de la tienda coreana también recuerdan que químico no tiene nada que ver con perjudicial, a pesar de los mitos o bulos que se han escuchado en los últimos tiempos al respecto.

Por su parte los filtros físicos, también conocidos como minerales, están especialmente pensados para personas con la piel excesivamente sensible debido a que tienen un "menor riesgo de irritación". Los fotoprotectores que incluyen estos filtros "absorben y reflejan parte de la radiación" y pueden dejar un ligero tono blanco.

Fotoprotector mineral de Innisfree MIIN COSMETICS

Además de recordar que hay que utilizar protección solar todos los días, desde la tienda coreana recomiendan incorporar a la rutina de mañana algún antioxidante como la vitamina C o la niacinamida para ayudar a combatir los efectos del envejecimiento derivados de la radiación solar.

Un fotoprotector en función de cada necesidad

El abanico de opciones es cada vez más amplio, pero desde el equipo de Miin han seleccionado sus propias recomendaciones después de probar decenas y decenas de muestras durante meses para tenerlas en sus tiendas.