El idilio de Madonna con esta pintora surrealista que ha paralizado la Gala Met

A la hora de hablar de la pintura surrealista, generalmente se vienen a la cabeza grandes nombres masculinos como Salvador Dalí, Max Ernst o René Magritte, pasando por alto (o invisibilizando) la labor de mujeres artistas como Maruja Mallo o Leonora Carrington.

Sin embargo, esto no quita a que su trabajo esté siendo cada vez más reconocido y puesto en valor, especialmente por otras mujeres artistas. Incluso dando golpes de efecto y paralizando todo lo que hay alrededor. Eso es lo que ha conseguido Madonna con su espectacular diseño en homenaje a la obra de Leonora Carrington con el que ha acudido a la Gala Met 2026.

La reina del pop ha necesitado nada menos que siete asistentes para poder lucir su vestido, dejando todo el desfile de celebridades a su paso por el Metropolitan Museum completamente paralizado.

Este año la temática era Fashion is arte o "la moda como forma de arte", de ahí que se hayan visto looks homenajes al cine como el de Sabrina Carpenter, a la evolución del cuerpo en el mundo del arte y la moda como ese "envejecimiento" de Bad Bunny, o la sobriedad del estilismo de Loli Bahía. Pero Madonna ha querido ir más allá y representar directamente un cuadro de Carrington en la gala, concretamente La tentación de San Antonio, de 1945,

Para ello, Madonna ha optado por un look de la firma Saint Laurent que evoca precisamente una figura secundaria de este cuadro. Con un vestido columna negro de inspiración gótica, Madonna ha acompañado su estilismo con guantes largos, una trompeta de latón (clave en esta referencia al cuadro de Carrington que evoca generalmente a los pecados, lo profano y los ruidos mundanos) y un imponente tocado negro como una suerte de barco pirata.

Madonna con su diseño de Saint Laurent homenaje a Leonora Carrington a su llegada a la Gala Met. Gilbert Flores

Pero si algo llama la atención es el velo gris transparente que sujetan siete asistentes vestidas en tonos pastel y que escenifican esta puesta en escena teatral en su llegada a la gala.

Siete asistentes sosteniendo el diseño de Madonna en la Gala Met 2026. Getty Images for The Met Museum/

La "tentación" que no tiene forma de mujer y que perdió un concurso frente a Dalí

La figura que ha representado Madonna se encuentra en la parte inferior del cuadro como una de esas tentaciones (junto al cerdo que representa a la gula y la comodidad o la "reina de Saba" vestida de rojo que hace referencia a la lujuria y la carne).

Mientras que San Antonio aparece en la pintura de Carrington como un anciano escuálido y dentro de sí mismo bajo una túnica monástica con forma de paraguas con las tres caras que significan los distintos estados, de la meditación a la iluminación. Carrington comentó que la pintura le parecía bastante clara, siendo una representación más o menos literal de San Antonio "completo con cerdo, desierto y tentación".

Esta pintura formó parte de un concurso organizado por el productor de cine Albert Lewin, quien encargó a varios artistas surrealistas, entre los Salvador Dalí, Max Ernst, Dorothea Tanning o Paul Delvaux, pintar su propia versión de Las Tentaciones de San Antonio para la película Los asuntos privados de Bel Ami (1947). Finalmente, el ganador fue Salvador Dalí, pero el cuadro de Carrington trascendió para la historia gracias a su representación onírica, sus figuras fantasiosas o la influencia de la naturaleza.

Algunos críticos y analistas han visto en este cuadro un reflejo de las teorías alquímicas de transformación del alma y una visión distinta de la "tentación" reflejada como una figura de mujer sexualizada que tanto ha marcado la representación artística de este cuadro de la que Carrington se aparta.

Además, la artista tuvo una convulsa relación con la Iglesia católica desde su infancia, marcada por su rebeldía y la expulsión de distintos colegios de monjas y su obra está marcada por su reinterpretación del misticismo.

La influencia de Carrington en la obra de Madonna

No es la primera vez que vemos cómo Madonna, que se encuentra en plena promoción de su disco Confessions Part II, referencia la obra de Carrington. El videoclip de su single Bedtime story, parte de su disco Bedtime stories (1994), se encuentra claramente inspirado por varias mujeres surrealistas como fueron Carrington, Frida Kahlo o Remedios Varo.

Entre las referencias más notables de este clip dirigido por Mark Romanek se encuentra el fotograma en el que Madonna aparece embarazada y de su barriga salen distintas aves, un reflejo del cuadro La giganta, de Leonora Carrington.

Aunque es la más explícita, se pueden ver otros guiños a Carrington en la escena que ella recorre un pasillo con un vestido blanco que se mueve con el viento o el guiño a los derviches que la pintora surrealista reflejó en un grabado llamado Dervish.

Ella misma ha confirmado estas referencias en varias entrevistas. "Hay un plano en el que mis manos están extendidas hacia el cielo y las estrellas giran a mi alrededor. Otro donde navego por un pasillo con el pelo ondulado detrás de mí, otro más donde me salen unas palomas del vientre. Todas esas imágenes son un homenaje a las pintoras surrealistas", ha señalado la artista.