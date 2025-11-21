Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La conexión entre las reinas Letizia y Sofía en el gran día de la emérita
Moda y Belleza
Moda y Belleza

La conexión entre las reinas Letizia y Sofía en el gran día de la emérita  

La reina Sofía ha recibido el Toisón de Oro de manos de su hijo, Felipe VI. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
Sofía y Letizia, este viernes en el acto de imposición Toisón de Oro
Sofía y Letizia, este viernes en el acto de imposición Toisón de OroGTRES

La familia real se han reunido este viernes en el Salón del Trono del Palacio Real para celebrar los 50º años de la monarquía con el acto de la imposición del Toisón de Oro a la reina Sofía, a Felipe González, expresidente del Gobierno, y a Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y a Miguel Roca Junyent, los padres de la Constitución que siguen con vida.

Felipe VI, Gran Maestre de esta Orden de Caballería, decidió hace un año que su madre recibiera esta condecoración, que es el honor más alto que puede recibir alguien de manos del rey de España. Un hito con el que el monarca ha querido demostrar el agradecimiento a la reina Sofía. 

La emérita ha sido la protagonista del acto, para el que ha elegido un vestido largo rosa acompañado de una chaqueta a juego salpicada por brillantes, haciendo gala de su estilo perfectamente identificable. 

La reina Sofía, a su llegada al Salón del Trono
  La reina Sofía, a su llegada al Salón del TronoGTRES

En cuanto a las joyas, la emérita ha elegido una pulsera de rubí que había pertenecido a la reina Victoria Eugenia de Battenberg, abuela rey Juan Carlos I y madrina de Felipe VI. Es la misma pieza que lució durante la proclamación de Felipe VI en el Congreso de los Diputados. 

El rosa, aunque mucho más intenso, es el mismo color que la reina Sofía vistió hace 50 años para la proclamación de Juan Carlos I y también es el que ha elegido la reina Letizia para esta mañana de celebración. De hecho, ha llamado la atención que la consorte y la emérita eligieran prácticamente en mismo tono para sus atuendos. 

El conjunto de la reina Letizia
  El conjunto de la reina LetiziaGTRES

En el caso de Letizia, ha lucido un traje de falda y chaqueta de Carolina Herrera que ya había lucido en una visita de Estado a Italia y que bien podría haber vestido la reina Sofía en los ochenta. La gran protagonista del conjunto es la chaqueta, de hombreras pronunciadas y con bordados en la parte central de la prenda. 

EL HUFFPOST PARA PEOPLE'S DAILY ONLINE

No es la primera vez que Letizia y Sofía coinciden en materia de estilo y, de hecho, la consorte ha rescatado en varias ocasiones vestidos de su suegra y es habitual que recurra al joyero personal de la emérita para elegir joyas para grandes ocasiones. 

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Uxía Prieto
Uxía Prieto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 