La conexión entre las reinas Letizia y Sofía en el gran día de la emérita  

La familia real se han reunido este viernes en el Salón del Trono del Palacio Real para celebrar los 50º años de la monarquía con el acto de la imposición del Toisón de Oro a la reina Sofía, a Felipe González, expresidente del Gobierno, y a Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y a Miguel Roca Junyent, los padres de la Constitución que siguen con vida.

Felipe VI, Gran Maestre de esta Orden de Caballería, decidió hace un año que su madre recibiera esta condecoración, que es el honor más alto que puede recibir alguien de manos del rey de España. Un hito con el que el monarca ha querido demostrar el agradecimiento a la reina Sofía.

La emérita ha sido la protagonista del acto, para el que ha elegido un vestido largo rosa acompañado de una chaqueta a juego salpicada por brillantes, haciendo gala de su estilo perfectamente identificable.

La reina Sofía, a su llegada al Salón del Trono GTRES

En cuanto a las joyas, la emérita ha elegido una pulsera de rubí que había pertenecido a la reina Victoria Eugenia de Battenberg, abuela rey Juan Carlos I y madrina de Felipe VI. Es la misma pieza que lució durante la proclamación de Felipe VI en el Congreso de los Diputados.

El rosa, aunque mucho más intenso, es el mismo color que la reina Sofía vistió hace 50 años para la proclamación de Juan Carlos I y también es el que ha elegido la reina Letizia para esta mañana de celebración. De hecho, ha llamado la atención que la consorte y la emérita eligieran prácticamente en mismo tono para sus atuendos.

El conjunto de la reina Letizia GTRES

En el caso de Letizia, ha lucido un traje de falda y chaqueta de Carolina Herrera que ya había lucido en una visita de Estado a Italia y que bien podría haber vestido la reina Sofía en los ochenta. La gran protagonista del conjunto es la chaqueta, de hombreras pronunciadas y con bordados en la parte central de la prenda.

No es la primera vez que Letizia y Sofía coinciden en materia de estilo y, de hecho, la consorte ha rescatado en varias ocasiones vestidos de su suegra y es habitual que recurra al joyero personal de la emérita para elegir joyas para grandes ocasiones.