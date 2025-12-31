Alejandro de Miguel, el diseñador del vestido de Chenoa para las Campanadas que es el favorito de la reina Sofía

A pesar de que el vestido de Cristina Pedroche lleva años siendo el protagonista de las Campanadas, esta Nochevieja la presencia de Chenoa y Estopa en TVE hará que gran parte del foco mediático se desplace hasta la cadena pública como sucedió hace un año con Broncano y Lalachús.

Para tomarse las uvas, Chenoa ha elegido a Alejandro de Miguel como creador de su vestido. Quizás el nombre del diseñador toledano no sea el más conocido a simple vista, pero el modisto lleva años haciéndose un hueco entre las mujeres de la alta sociedad y es el responsable de muchos estilismos de una de las mujeres más fotografiadas de España: la reina Sofía.

El diseñador se ha encargado de algunos de los looks más aplaudidos de la emérita en los últimos años, como el vestido largo rosa empolvado con chaqueta a juego que lució el pasado noviembre para recibir el Toisón de Oro de manos de Felipe VI. También el traje color champagne con bordados que eligió para esta última edición de los Premios Princesa de Asturias.

La reina Sofía, tras recibir el Toisón de Oro Getty Images

Alejandro de Miguel ha creado para la reina trajes para todo tipo de ocasiones que la emérita ha reutilizado con asiduidad. Es el caso del traje azul con flores bordadas en la solapa que estrenó en la boda de Martínez Almeida y Teresa Urquijo y que ha reciclado en los últimos meses.

La emérita, en la gala de la Ópera Garnier Getty Images

Tampoco han faltado los diseños de gala, como el que lució la reina Sofía el pasado mes de enero en París para la celebración del 150º aniversario de la Ópera Garnier. Se trataba de un vestido azul klein, con el cuello asimétrico y salpicado de pailletes dorados que demostraba que la alianza entre la emérita y el modisto sirve para cualquier ocasión.

Experiencia en las Campanadas

La elección de Chenoa no es sorprendente si tenemos en cuenta que Alejandro de Miguel tiene experiencia de sobra en vestir a las presentadoras de las Campanadas. Sin ir más lejos, el año pasado diseñó un vestido blanco asimétrico para Cristina Pardo y también ha firmado looks para Paz Padilla o a Dafne Fernández.

En su currículum tampoco faltan trajes para presentadoras de los canales autonómicos y fue el encargado de vestir a Ana Obregón en las Campanadas en las que volvió a TVE junto a Anne Igartiburu. De Miguel se ha encargado del look de la presentadora estrella de la Nochevieja en varias ocasiones, como cuando se tomó las uvas con Ibai, apostando por un traje rojo de pedrería elaborado en tiempo récord.

Para este año, tal y como ha relatado en una entrevista en Vanitatis, el tiempo también ha sido limitado ya que Chenoa y Estopa son el plan B de Televisión Española después de la baja de Andreu Buenafuente y Silvia Abril. "Me ha llegado la propuesta con ocho días de antelación y por teléfono. Ahora, quiero aprovechar para agradecer a mis costureras que han tenido que hacer guardia, porque ha sido un trabajo de muchas horas", ha comentado el diseñador.