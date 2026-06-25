Los siete básicos de belleza del verano

El verano invita a simplificar. Con las altas temperaturas, los días más largos y una agenda que suele estar marcada por escapadas, playa, piscina o terrazas al aire libre, cada vez son más las personas que apuestan por una rutina de belleza práctica, eficaz y sin complicaciones. La tendencia actual se aleja de los neceseres repletos de productos y abraza una filosofía más sencilla basada en fórmulas multifunción, texturas ligeras y resultados naturales.

Este enfoque, conocido popularmente como "skinimalismo", apuesta por cuidar la piel sin sobrecargarla y por utilizar productos que cumplan varias funciones al mismo tiempo. El objetivo no es esconder la piel bajo capas de maquillaje, sino potenciar su aspecto saludable con los mínimos pasos posibles.

Si estás pensando en actualizar tu neceser para los próximos meses, estos son los siete imprescindibles de belleza que no pueden faltar este verano.

1. Protector solar, el auténtico protagonista

Si hay un producto que merece ocupar el primer puesto de cualquier rutina estival es, sin duda, el protector solar. En los últimos años ha dejado de ser un simple escudo frente a las quemaduras para convertirse en uno de los pilares del cuidado de la piel.

La tendencia actual entiende la protección solar como una extensión de la cosmética facial. Además de proteger frente a los rayos UV, muchos protectores incorporan ingredientes que ayudan a prevenir el envejecimiento prematuro, la aparición de manchas y otros signos asociados al fotoenvejecimiento.

Las fórmulas actuales también han evolucionado notablemente. Atrás quedaron las texturas densas y pegajosas. Hoy predominan acabados ultraligeros, invisibles y cómodos que se integran perfectamente en la rutina diaria, incluso bajo el maquillaje.

Para muchos expertos, el protector solar es el mejor producto antiedad que existe, especialmente durante los meses de mayor exposición al sol.

2. Crema con color, buena cara en segundos

Durante el verano, pocas personas tienen ganas de recurrir a bases de maquillaje pesadas. Por eso las cremas con color y los tintes faciales ligeros se han convertido en uno de los productos estrella de la temporada.

Su principal ventaja es que unifican el tono de la piel sin crear efecto máscara de los maquillajes más cubrientes. Además, muchas fórmulas incorporan ingredientes hidratantes y antioxidantes, convirtiéndose en auténticos híbridos entre maquillaje y tratamiento.

El resultado es una piel fresca, luminosa y natural, perfecta para quienes buscan ese aspecto de "buena cara" sin parecer maquilladas.

La clave está en encontrar texturas ligeras que permitan que la piel respire y que aporten un acabado jugoso, especialmente favorecedor en los meses de calor.

3. Polvos bronceadores para un efecto saludable

Pocos productos transforman tanto el rostro con tan poco esfuerzo como unos buenos polvos bronceadores. Son capaces de aportar dimensión, calidez y un aspecto descansado incluso antes de haber pisado la playa.

Las tendencias actuales apuestan por acabados suaves y naturales. Las nuevas generaciones de polvos destacan por sus texturas sedosas y fáciles de difuminar, que se funden con la piel sin dejar marcas evidentes.

La idea ya no es conseguir un bronceado artificial o excesivamente intenso, sino recrear ese tono ligeramente dorado que aparece de forma natural después de pasar unas horas al aire libre.

Aplicados estratégicamente en mejillas, sienes y puente de la nariz, proporcionan un aspecto saludable y luminoso que encaja perfectamente con la estética relajada del verano.

4. Bálsamo labial con color

Los labios también sufren durante el verano debido al sol, el viento, el aire acondicionado o la exposición al agua salada. Por eso los bálsamos labiales con color se han convertido en un imprescindible para quienes buscan practicidad.

Este tipo de productos reúnen dos beneficios en un solo gesto, hidratan profundamente mientras aportan un toque de color natural y favorecedor.

Frente a los labiales tradicionales, que pueden resultar más pesados o requerir retoques frecuentes, los bálsamos coloreados ofrecen una apariencia fresca y desenfadada que encaja a la perfección con el espíritu veraniego.

Los tonos rosados, melocotón o ligeramente rojizos son especialmente populares porque realzan el color natural de los labios sin resultar excesivos.

5. Fragancias ligeras que huelen a verano

Las fragancias también cambian con la llegada del calor. Durante esta época triunfan las composiciones más ligeras, frescas y envolventes, capaces de acompañar sin resultar invasivas.

Las llamadas “fragancias piel” continúan ganando protagonismo gracias a sus aromas suaves y limpios, diseñados para potenciar el olor natural de cada persona. Paralelamente, las notas solares siguen siendo una de las grandes tendencias de la temporada, evocando la sensación de vacaciones, playa y piel cálida.

Entre las familias olfativas más buscadas destacan los acordes de jazmín, las notas cremosas inspiradas en leche o arroz, las interpretaciones de té matcha y una nueva generación de perfumes gourmand mucho más sutiles que en temporadas anteriores.

Los body mist o brumas corporales también viven un gran momento gracias a su ligereza y versatilidad, convirtiéndose en una opción ideal para reaplicar durante el día.

6. Cremas reparadoras para fortalecer la barrera cutánea

Durante años, los ingredientes exfoliantes y los tratamientos intensivos dominaron las rutinas de belleza. Sin embargo, la tendencia actual pone el foco en algo mucho más básico pero igual de importante, mantener una barrera cutánea fuerte y saludable.

La exposición solar, los cambios de temperatura, el cloro de las piscinas o la sal del mar pueden alterar el equilibrio de la piel. Por eso cada vez más personas incorporan cremas reparadoras formuladas con ingredientes calmantes e hidratantes.

Activos como las ceramidas, la centella asiática, el pantenol o el ácido hialurónico se han convertido en auténticos protagonistas por su capacidad para reforzar la función barrera y ayudar a la piel a conservar la hidratación.

Estas fórmulas resultan especialmente interesantes después de una jornada al sol, cuando la piel necesita recuperar confort y elasticidad.

7. Aceite multifunción, el producto todoterreno

Si hubiera que elegir un único producto para llevar en la maleta de vacaciones, probablemente sería un aceite multifunción.

Su gran ventaja es la versatilidad. Puede utilizarse para nutrir las puntas del cabello, suavizar zonas secas del cuerpo, aportar luminosidad a las piernas o incluso como tratamiento de apoyo para determinadas áreas del rostro.

Los aceites vegetales siguen siendo una de las opciones favoritas, especialmente aquellos conocidos por sus propiedades nutritivas y reparadoras. Entre ellos destaca el aceite de argán, apreciado por su capacidad para aportar suavidad sin dejar sensación grasa.

En línea con la tendencia de simplificar rutinas, estos productos responden perfectamente a la demanda actual de cosméticos eficaces que permitan obtener múltiples beneficios con un solo gesto.

Un verano más sencillo y consciente

Las tendencias de belleza de este verano tienen algo en común, menos complicaciones y más eficacia. Los consumidores buscan productos versátiles, cómodos y capaces de ofrecer resultados visibles sin necesidad de invertir demasiado tiempo frente al espejo.

Desde la protección solar hasta los aceites multifunción, pasando por las cremas con color o las fórmulas reparadoras, el objetivo es construir una rutina inteligente basada en pocos productos bien elegidos.

Precisamente por eso, promociones como Notino Black Friday, activa también durante el mes de junio, se presentan como una excelente oportunidad para renovar los básicos de cosmética y maquillaje antes de las vacaciones y adaptar el neceser a las necesidades reales de la temporada.

Porque, al final, la mejor tendencia de belleza del verano es aquella que permite disfrutar de la piel con naturalidad, comodidad y confianza.