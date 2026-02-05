Ni silicona ni Ozempic: la nueva moda de las millonarias es pagar 45.000 dólares por inyectables de grasa de cadáveres

El mundo de la medicina estética ha experimentado fundamentales cambios en los últimos años que han mejorado tratamientos, resultados y técnicas. Y uno de los procedimientos que está experimentando más auge es el relleno de caderas y trasero con AlloClae, un relleno dérmico inyectable hecho con grasa humana donada (o sea, procedente de cadáveres) y procesada para uso estético.

Esta innovadora técnica, muy de moda en ciudades como Nueva York, evita que, para conseguir las voluptuosas formas de las hermanas Kardashian, el paciente deba someterse a una liposucción con la que extraerle la grasa de unas zonas para luego inyectarla en la zona donde se desea mayor volumen.

“Me quedó una enorme abolladura en la cara interna del muslo, y pasé los siguientes seis años intentando arreglarla con más liposucciones. Nada pudo arreglarlo. Me convirtió en una reclusa. Ya no usaba pantalones cortos, ni iba a nadar ni hacía ejercicio”, explica Stacey a New York Post sobre el resultado de la liposucción con la que después quiso redondear sus caderas y glúteos. Encontró la solución a todos sus problemas en estos inyectables de grasa procedente de gente fallecida, aunque no por un módico precio porque fueron 45.000 dólares.

Darren Smith, el cirujano plástico que realizó los procedimientos de Stacey con AlloClae, asegura que el inyectable funciona como un injerto de grasa listo para usar y mínimamente invasiva: "Es una gran ventaja para los pacientes que están bastante delgados, en forma y no tienen mucha grasa propia".

Pero además, confirma el cirujano, no sólo es útil para mujeres naturalmente delgadas, también es especialmente beneficiosa para las personas que recientemente han perdido mucho peso por el uso de Ozempic y Mounjaro. “Muchas de las pacientes que acuden para aumentos de senos y mini BBL (Brazilian Butt Lift, levantamiento de glúteos brasileño) con AlloClae son personas que perdieron mucho volumen graso, tal vez en lugares donde no querían perderlo, debido al uso de Ozempic y medicamentos relacionados”, relata en ese artículo.