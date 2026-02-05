En este país de Asia se multiplican las colas para vender las joyas familiares: "Nunca pensé que los precios subirían tanto"

El precio del oro ha alcanzado recientemente máximos históricos, superando la cota de los 5.600 dólares por onza (unos 4.745 euros, al cambio actual) durante la última semana.

Aunque tras alcanzar esa histórica cifra, el metal precioso ha sufrido una caída muy importante esta semana, en las últimas horas ha vuelto a rebotar, situándose cerca de los 5.000 dólares (4.235 euros).

Ante esta alta valoración del oro, en un país de Asia, China, se han multiplicado las colas para tratar de sacar provecho económico de la situación vendiendo joyas familiares procedentes de herencias.

En puntos como un centro comercial de Shanghái, se han llegado a acumular decenas de personas. Lo que más atrae la atención de los ciudadanos son las máquinas automáticas de intercambio de oro por dinero en efectivo.

Tal y como recoge la AFP, el dispositivo, de un llamativo color amarillo, cuenta con una pantalla que muestra en tiempo real la cotización del oro. Además, la máquina está equipada con un brazo robótico que analiza la pureza del oro depositado y lo pesa.

"Ahora es el momento adecuado para vender oro", se asegura en la máquina

Con el objetivo de captar vendedores de oro, en la propia máquina se muestra un anuncio en el que se resalta que "los precios del oro están en un nivel histórico, ahora es el momento adecuado para vender oro".

Wu, una mujer de 54 años que ha acudido a la máquina a vender unas monedas de oro que había comprado tras el nacimiento de su hija en el año 2002, ha expresado que "nunca pensé que los precios subirían tanto".

Anteriormente, Wu ya había vendido un anillo que heredó de su padre. Su precio de compra fue de 1.000 yuanes y la mujer recibió 10.000 yuanes (aproximadamente 1.400 dólares) al venderlo.

Por su parte, Zhao, quien ha vendido por más de 12.000 yuanes (1.700 dólares) un anillo que había heredado de su abuelo, ha asegurado que realizar la operación en la máquina "es un proceso abierto y transparente, más seguro que vender oro a un comprador tradicional".