Ernesto, catedrático español que rechazó el dinero de Epstein: "Más vale honra sin barcos"

El testimonio de Ernesto Pereda resuena con especial fuerza en estas horas. Este catedrático de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de La Laguna presume de una frase que no muchos pueden decir. "Yo rechacé el dinero de Jeffrey Epstein", afirma este investigador y figura clave de la Universidad de La Laguna, recordando un 'no' del que ahora tiene claro que fue la decisión "más acertada" de su vida.

El caso lo detalla El Día de Tenerife, que detalla cómo el pederasta, uno de los mayores criminales sexuales conocidos, le llegó a ofrecer hasta 200.000 euros al departamento de Ingeniería Industrial que encabeza Ernesto.

La investigación se centraba en el comportamiento del cerebro en personas metidas en una actividad idéntica, que en este caso era la meditación.

El catedrático recuerda su negativa y lo hace especialmente al descubrir que aquella 'oferta' de Jeffrey Epstein a su universidad, por medio de otro profesor universitario británico de prestigio internaciona,l aparece en los millones de documentos desclasificados por el Gobierno de EEUU sobre el 'caso Epstein'.

Ese profesor era Peter Fenwick, un contacto que Pereda "no conoció personalmente, pero que tenía referencias mías". En su testimonio, el catedrático rememora que el colega británico llegó a pedirle por correo electrónico "que colaborara en la investigación para analizar los datos".

Ernesto Pereda inicialmente se movía por el 'sí' a una oferta muy tentadora para su universidad y para él como responsable. Pero pronto cambió de opinión al ver que la transferencia de fondos se iba a realizar desde Islas Vírgenes, un paraíso fiscal en el Caribe. El procedimiento "no me parecía adecuado", confiesa Pereda, que nunca había recibido algo parecido.

Y su 'no' se hizo definitivo cuando preguntó quién estaba detrás de la inversión. Al saber que fue Jeffrey Epstein, rápidamente investigó y comprobó que el delincuente sexual llevaba años metido en investigaciones por delitos sexuales contra menores.

"Pensándolo ahora, menos mal que adopté esa decisión, posiblemente la más acertada de mi vida. Qué habrían pensado de mí los colegas, los alumnos o mi propia familia si hubiera estado trabajando en un proyecto financiado por uno de los pedófilos más famosos de la historia, un hombre que hizo cosas despreciables...".

"Aunque posteriormente se ha demostrado que en efecto se puede detectar sincronización intercerebral con electroencefalograma, siempre he creído que más vale honra sin barcos, que barcos sin honra", remataba Ernesto Pereda en la red X.