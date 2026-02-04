Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Bill Gates habla, por primera vez, de su relación con Epstein tras la publicación de numerosos documentos sobre él: "Fui un insensato [...] era un callejón sin salida"

El multimillonario cofundador de Microsoft aparece citado en varias ocasiones en los nuevos papeles del 'caso Epstein' recién desclasificados por el Gobierno de EEUU. Asegura que las acusaciones son "falsas" y lamenta "cada minuto" que pasaron juntos.

Miguel Fernández Molina
Bill Gates, en una imagen de archivo
Bill Gates, en una imagen de archivoKIM HONG-JI vía getty images

Bill Gates fue "un insensato" al entablar relaciones con Jeffrey Epstein. Eso asegura, al menos, el cofundador de Microsoft y uno de los hombres más ricos del mundo, tras conocerse su estrecha vinculación con el pedófilo. Si su cercanía ya era conocida de hace años, ahora el nombre de Bill Gates aparece en varias ocasiones en los documentos desclasificados del llamado 'caso Epstein'.

Este miércoles, Gates se ha abierto por primera vez a hablar del asunto. Lo ha hecho en una entrevista a Nine News Australia, en la que niega cualquier posible irregularidad o práctica delictiva. Y preguntado por sus relaciones con Jeffrey Epstein, apunta ahora que lamenta "cada minuto" que pasaron juntos.

El multimillonario insistió en que fue una "insensatez" haber pasado tiempo con el agresor sexual y que las afirmaciones que Epstein hizo sobre él en los documentos eran "falsas".

El supuesto tratamiento por un 'affaire' extramatrimonial

En 2013 Epstein se habría enviado a sí mismo unos correos electrónicos en los que daba a entender que Gates estaba teniendo una aventura extramatrimonial y buscando antibióticos para tratarse una enfermedad de transmisión sexual y añadirle esos medicamentos a su entonces esposa, Melinda, sin que se diera cuenta.

Gates ha negado todas las acusaciones. "Al parecer, Jeffrey se envió un correo electrónico a sí mismo. Ese correo nunca se envió, es falso. Así que no sé qué estaba pensando. ¿Intentaba atacarme de alguna manera?", ha explicado el histórico referente tecnológico.

El cofundador de Microsoft, convertido en filántropo, ha detallado que conoció a Epstein en 2011 y que cenaron juntos en varias ocasiones, pero negó haber visitado su isla privada en las Islas Vírgenes, el epicentro de la investigación en curso y que liga a importantes personalidades mundiales con prácticas sexuales delictivas con menores.

"El objetivo siempre fue que, como él conocía a mucha gente muy rica, decía que podía conseguir que donaran dinero para la salud global", ha expuesto Bill Gates. "En retrospectiva, fue un callejón sin salida, y lo he dicho muchas veces, pero lo repito: fui un ingenuo al pasar tiempo con él", apunta.

Contacto sí, pero no "de ese tipo", defiende Bill Gates

Añade, en su entrevista con el medio australiano, que "fui una de las muchas personas que se arrepienten de haberlo conocido" e insiste en su inocencia. "Cuanto más salga a la luz, más claro quedará que, si bien el momento fue un error, no tiene nada que ver con ese tipo de comportamiento".

Las declaraciones de Gates llegan un día después de que su exesposa Melinda French Gates dijera que su exmarido tenía que "cuestiones que explicar sobre sus vínculos" con Epstein.

La filántropa, que se divorció de Gates en 2021, declaró sentirse invadida por una "tristeza inmensa" tras la publicación de los nuevos documentos y aseguró estar "feliz de haberse alejado de todo ese asunto turbio".

