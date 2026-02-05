Era gerente de McDonald's y lo dejó todo para cumplir su sueño: conducir la línea de autobús de su infancia

Jason Walker, de 53 años, era gerente de McDonald's pero dejó su trabajo hace siete años para convertirse en conductor de autobuses. Lo que no él esperaba es que en ese puesto iba a poder cumplir su sueño: conducir la línea de autobús de su infancia.

En declaraciones al medio de comunicación británico MyLondon, Walker ha explicado que "siempre me interesaron los autobuses. Siempre me gustó conducir y quería salir. Para mí es algo relajante".

El pasado mes de diciembre, el hombre, que se crió en el área londinense de Lewisham, se incorporó a una nueva cochera de autobuses desde la que le podían asignar cuatro rutas diferentes.

Sin embargo, a Walker se le designó como conductor de la línea 178, precisamente la que él tomaba cuando era un niño para ir al colegio. Ahora, el hombre lleva en su autobús a muchos vecinos que le conocen.

"En diciembre me incorporé a mi empresa actual y sabía que la 178 era una de sus rutas. Estaba formándome en las rutas y luego me asignaron la 178 y pensé: 'Qué guay'. He visto a algunas caras conocidas que me reconocen cuando conduzco y me cuesta unos segundos recordar quiénes son", ha expresado el conductor.

Tras recibir la noticia de que cubriría la línea de autobuses 178 de Londres, Jason Walker lo publicó en el grupo de su reunión escolar y posteriormente en la red social Facebook, donde recibió un gran apoyo por parte de sus vecinos.

"La ruta ha cambiado desde que era niño"

No obstante, el conductor no podrá despistarse en exceso, ya que la línea 178 ha variado desde que él la recorría en su niñez. "La ruta ha cambiado desde que era niño, pero la mayor parte sigue siendo la misma. Cuando era más joven, llegaba hasta Abbey Wood, pero ahora se detiene en Woolwich", ha detallado Walker.

Respecto a su día a día, el que fuera gerente de McDonald's ha contado, emocionado, que cuando conduce por esa ruta "doblo una esquina y me viene a la mente un recuerdo de cuando hablaba con alguien sobre fútbol. Paso por una parada y recuerdo a las personas que solían subir y bajar allí".

Por ello, el conductor de autobús ha resaltado que "me encanta mi trabajo. Te encuentras con gente difícil, pero aprendes a no tomártelo como algo personal".