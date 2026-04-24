No es solo belleza, es industria: la potencia de la cosmética y la perfumería españolas, que exportan más que el vino y el aceite

Cuando Donald Trump anunció el pasado verano a bombo y platillo que impondría nuevos aranceles a los países europeos, lo primero que vino a la cabeza de muchos es qué iba a pasar con los vinos españoles. El aceite de oliva también se presentó como otro de los grandes productos que podían pasarlo mal, pero apenas se pensó en otros sectores como el de la perfumería y cosmética.

Según los datos del informe Radiografía de la industria cosmética y del perfume 2025, elaborado por Stanpa, esta industria representa el 2,6% del total de las exportaciones españolas. Concretamente, en 2025 eso supuso una cifra de 10.124 millones de euros, más de lo que exportan los sectores del aceite de oliva y el vino juntos, que serían algo más de 8.100 millones de euros.

“Es un sector que todavía no es muy conocido por su potencia industrial, pero España tiene algunas de las mejores fábricas del mundo”, destacó Val Díez, presidenta de Stanpa, en la presentación del informe a los medios, destacando el posicionamiento frente a otros sectores más conocidos, como puede ser también el del calzado. “Ayuda a dimensionar”, matiza Díez sobre el impacto de la industria cosmética y de la perfumería.

En un contexto geopolítico cada vez más complejo, Elisa Carbonell, consejera del ICEX, destaca que este sector tiene ventajas frente a otros. ¿Por qué? “Porque tiene elementos de competitividad distintos al precio para colocar los productos internacionalmente: calidad, marca e innovación. Nuestro atractivo nunca ha sido el precio, han sido otras cosas”, detalla Carbonell.

Impacto en el PIB, empleo con vocación científica y potencia exportadora

El sector, en el que se incluye cosmética, perfumería, maquillaje o higiene personal, ha ido creciendo de manera sostenida en los últimos años, desde que hubo un punto de inflexión en 2020. Según los datos recogidos en 2025, la industria creció un 5,8% respecto al año anterior y si echamos la vista atrás, el crecimiento ha sido continuado en los últimos cinco años hasta alcanzar el 44,3 % acumulado.

"Esta industria tiene elementos de competitividad distintos al precio para colocar los productos internacionalmente: calidad, marca e innovación. Nuestro atractivo nunca ha sido el precio, han sido otras cosas” Elisa Carbonell, consejera del ICEX.

La industria cosmética crece a mayor velocidad que la moda o la restauración y ya supone un 1,03% del Producto Interior Bruto (PIB) de la economía española. Además, el sector representa el 1,44% del empleo en España, concretamente emplea de manera directa a 50.200 trabajadores y 300.000 de manera indirecta. De todos estos trabajadores, más del 21% son perfiles científicos, como biólogos, químicos o farmacéuticos. “Eso quiere decir que los productos están bien hechos”, recuerda Val Díez.

Otro dato reseñable es que las mujeres representan el 60% de esos empleos directos y los perfiles femeninos están presentes en toda la cadena empresarial y suponen más de la mitad de los directivos de las grandes empresas de cosmética y perfumería del país.

Con todo este tejido industrial, no es de extrañar que el sector se haya consolidado como una potencia exportadora. Los productos cosméticos, de perfumería e higiene personal Made in Spain se venden en 175 países y España está en el top 10 de exportadores a nivel mundial, siendo el 4º país europeo.

España es todavía más potente si nos centramos únicamente en el apartado de perfumería, ya que España es el segundo exportador mundial de perfumes solo por detrás de Francia. De hecho, las fragancias representan el 51% del total de las exportaciones en el sector.

En 2025, las exportaciones a nivel mundial aumentaron un 5,58%. Un dato positivo a pesar del frenazo por los aranceles impuestos por el gobierno de Trump el pasado agosto en Estados Unidos, el segundo mercado para los productos españoles detrás de los países de la zona euro y donde las exportaciones han caído un 13%.

El perfume, el nuevo gran motor de consumo

Dentro de la industria, para elaborar el informe, Stanpa ha agrupado los productos en diferentes categorías para analizar su impacto. El primer motor de consumo en España sigue siendo el cuidado de la piel, que supone un 32% del total, pero la categoría que más crece es la del perfume, que ya ha ascendido hasta el segundo puesto superando al cuidado personal, donde se englobarían los productos dedicados a la higiene.

El 59% de los españoles consideran el perfume como un elemento esencial dentro de su rutina y España es el segundo exportador mundial de perfumes solo por detrás de Francia

De hecho, el 59% de los españoles consideran el perfume como un elemento esencial dentro de su rutina. Las fragancias crecen se mire por donde se mire, tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, son los perfumes masculinos de lujo los que han experimentado un mayor aumento, un 12,6%, ya que ellos tienen más en cuenta las marcas y el factor diferencial.

El boom del sector del perfume ha hecho que también cambie dónde compramos estas fragancias. Mientras que los canales online han decaído, las tiendas selectivas, donde se incluirían las perfumerías especializadas, han ido ganando relevancia y peso y ya representan el 23% de las compras totales. Además, según el informe de Stanpa, todas las categorías de lujo han crecido en el último año, lo que también explicaría el buen momento de este tipo de establecimientos.

Ciencia, innovación y confianza, la marca España

El tejido industrial en España engloba desde empresas de origen familiar a grandes multinacionales que han elegido abrir aquí sus fábricas. Es el caso de L'Oreal, cuya fábrica de Burgos se ha convertido en un referente tanto a nivel de producción como de sostenibilidad de los procesos.

"Allí se fabrican productos capilares, llegando a producirse un millón de unidades diarias", explica Javier López Zafra, secretario general y director de Relaciones Internacionales de L’Oréal España, que destaca que la multinacional eligió España "por su posicionamiento" y no por una cuestión de ventas.

El camino inverso lo ha hecho Natura Bissé, que desde Barcelona ha conseguido llegar a todo el mundo con su sofisticada propuesta. "Lo que nos ha ayudado a capear el temporal es vender una experiencia de bienestar", cuenta Ana Bofill, General Manager de la firma. "El 100% de nuestros productos se fabrican en Barcelona y el 80% de nuestro negocio son exportaciones, siendo Estados Unidos y China nuestros mayores mercados", cuenta la ejecutiva, que destaca la apertura de una nueva filial en Italia.

"La innovación no es solo lanzar productos nuevos, es tener un espíritu inconformista y tener visión a largo plazo" Susana Rodríguez, consejera de Cantabria Labs

La marca catalana tiene un marcado carácter familiar, al igual que Cantabria Labs, que se ha posicionado gracias a sus fórmulas y activos innovadores. "El liderazgo se ha construido basado en la ciencia y la innovación, nuestro modelo es del profesional de la bata blanca", destaca Susana Rodríguez, consejera de la empresa.

"La innovación se consigue con diálogo e inversión. Nosotros tenemos ingredientes que hemos desarrollado nosotros y son propios de Cantabria Labs, patentados, como la tecnología Fernblock —fotobiología incorporada en su gama de solares—. La innovación no es solo lanzar productos nuevos, es tener un espíritu inconformista y tener visión a largo plazo", defiende Rodríguez, que destaca que parte fundamental de su trabajo es escuchar en qué se está avanzando tanto dentro como fuera de su empresa.

Estos son solo algunos ejemplos del poder del sector de la cosmética y la perfumería en España, pero no son los únicos en una industria que tiene cada vez más peso y cuyo crecimiento no tiene trazas de estancarse.