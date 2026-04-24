Trump quiere expulsar a España de la OTAN: un profesor de Relaciones Internacionales reacciona demoledor

El presidente de EEUU, Donald Trump, asiste a una ceremonia en el Pentágono, en Washington, para conmemorar el 24º aniversario del 11-S, el 11 de septiembre de 2025.

El profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas y en la Universidad Complutense de Madrid, Pedro Rodríguez, ha hablado en el programa vespertino de La Sexta Más Vale Tarde sobre la figura de Donald Trump, quien quiere a España fuera de la OTAN.

La agencia Reuters ha avanzado un correo electrónico interno del Pentágono que describe opciones para que Estados Unidos sancione a los aliados de la OTAN que, bajo su criterio, no apoyaron sus operaciones en Oriente Medio. Una de las opciones incluye la suspensión de España de la Alianza Atlántica.

Bien es sabido que Trump lleva enrabietado con España desde hace un tiempo, después de que el país no le bailara el agua. Primero, al no querer ampliar el gasto en defensa y, después, por la clarísima postura en contra de la guerra en Irán que EEUU e Israel iniciaron. Rodríguez advierte de que, aunque no puedan echar a España de la OTAN, sí existen otras formas de perjudicar al país o de entorpecerle.

"Utiliza a España como una caricatura grotesca"

"Creemos que porque estamos en la OTAN y no hay mecanismos de expulsión, o porque estamos en la UE y la política comercial es común, que estamos a salvo, pero no es el caso, hay multitud de formas de perjudicar o poner un precio a esta política de resistencia", ha expresado.

Y de lo que se ha dado cuenta en estos 15 meses del segundo mandato de Trump es de que es alguien "increíblemente vengativo": "Es que no se le olvida nada, vemos que va a Naciones Unidas y se acuerda de que en la época del ladrillo de Manhattan no le dieron un contrato".

Sobre España y EEUU, entiende que el primero intenta posicionarse como "el líder de la oposición anti-Trump y Trump utiliza a España como una caricatura grotesca de todo lo que no funciona".