España, EEUU, Alemania, Japón, Reino Unido y otros cinco países coinciden: los hackers chinos usan los routers y frigoríficos inteligentes de los hogares para atacar infraestructuras occidentales

Alarma internacional por ciberataques masivos procedentes de China. Los servicios de inteligencia de España, Alemania, Japón, Países Bajos y Suecia, además de los cinco países de la alianza Five Eyes (EEUU, Reino Unido, Australia, Canadá y Nueva Zelanda) han emitido un aviso conjunto acerca de la utilización por parte de los hackers chinos de los routers y frigoríficos inteligentes presentes en los hogares para atacar infraestructuras occidentales.

En ese sentido, desde el Centro Nacional de Ciberseguridad de Reino Unido han expresado que "el uso de redes encubiertas de dispositivos comprometidos para facilitar la actividad cibernética maliciosa no es nuevo, pero los ciberdelincuentes vinculados a China ahora las están utilizando estratégicamente y a gran escala".

Los mencionados servicios de inteligencia han alertado de que desde el país asiático están aprovechando las vulnerabilidades en materia de ciberseguridad tanto de los routers de internet domésticos como de los dispositivos con conectividad básica a internet para comprometer servicios públicos como centrales eléctricas y redes de comunicaciones.

Este tipo de ciberataques están siendo posibles debido a que ni los particulares ni las empresas suelen actualizar habitualmente el software de los dispositivos que se encuentran conectados (y por lo tanto, expuestos) a internet.

Volt Typhoon, Flax Typhoon y Violet Typhoon: las unidades cibernéticas detrás de los ataques

Tal y como informa Financial Times citando a las agencias de inteligencia occidentales, detrás de esos ataques se encontrarían tres de las unidades cibernéticas chinas más poderosas: Volt Typhoon, Flax Typhoon y Violet Typhoon. Todos ellos son grupos apoyados por el estado chino que se dedican al ciberespionaje y al sabotaje de infraestructuras críticas occidentales.

Al respecto, desde el mencionado medio de comunicación explican que "Volt Typhoon y Flax Typhoon, ambos vinculados al Ejército Popular de Liberación, han estado atacando las redes de comunicaciones estadounidenses". Por su parte, "Flax Typhoon se centra principalmente en piratear redes taiwanesas y sistemas militares estadounidenses relacionados con Taiwán".