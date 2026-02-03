"Se puede ir bien peinada aunque el parte meteorológico diga lo contrario": los trucos de un peluquero para evitar el encrespamiento del pelo con la lluvia

Desde hace semanas, la lluvia está siendo la protagonista del parte meteorológico en prácticamente toda España y según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) no parece que vaya a escampar en los próximos días. De hecho, en algunos puntos de la península lo peor está por llegar con "grandes cantidades de agua" de cara al fin de semana, mientras que en Baleares se esperan fuertes rachas de viento.

Ante esta tesitura, en las conversaciones suelen repetirse las mismas quejas: la ropa que se acumula o que hay que colgar dentro de casa, el tedio de cargar durante días con el paraguas o la imposibilidad de mantenerse peinada.

Este último inconveniente tiene solución, y así lo confirma Javier Mateo, peluquero y cofundador de los salones THE LAB, que ha dado varios consejos para lucir buen pelo a pesar de las inclemencias del tiempo. "Se puede ir bien peinada aunque el parte meteorológico diga lo contrario", asegura.

Recogidos bajos y trenzas 'protectoras'

Con viento y lluvia en el horizonte, Mateo aconseja recogerse el pelo. Por un lado, se puede optar por recogidos bajos y pulidos, que según el peluquero ayudan a controlar el volumen y reducen el encrespamiento provocado por la humedad. Mateo "aplicar previamente una pequeña cantidad de crema de peinar o aceite capilar ligero para sellar la cutícula y controlar los cabellos sueltos" para que aguante todo el día.

Además de moños y coletas bajas pulidas, el peluquero también cita la trenza, a la que califica de "peinado protector". ¿Por qué? Porque mantienen el pelo controlado y reducen la exposición directa a la humedad. Si la trenza clásica no convence, Mateo propone "trenzas finas en la parte frontal combinadas con el resto del cabello recogido o suelto”.

Adiós al alisado perfecto

No hay nada que impida llevar el pelo liso cuando llueve, pero hay que tener en cuenta que con la humedad los alisados no suelen aguantar bien, especialmente si son muy pulidos. Por eso Javier Mateo recomienda optar por ondas naturales que disimulan mejor un posible encrespamiento y un ofrecen un mejor acabado.

La importancia de los cuidados extra

Además de cambiar el tipo de peinado que utilizamos, los cuidados del cabello también se notan cuando se acumulan los días de lluvia. Por ejemplo, explica Mateo, la funda de almohada con la que dormimos.

"Influye notablemente en el estado del cabello, y las confeccionadas con algodón generan mayor fricción, lo que favorece el encrespamiento", destaca el peluquero, que recomienda “utilizar fundas de satén o seda para reducir la fricción y mantener el cabello más controlado al despertar”.