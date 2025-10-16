Ritmos latinos y sus propias alas: la gran noche de Karol G desfilando para Victoria's Secret

Después de años de polémica, acusaciones de abusos y hasta una quiebra, la firma de lencería Victoria's Secret quiere volver a popularizar su desfile de ropa interior, que tiene tantos adeptos como detractores.

La marca retomó en 2023 el espectáculo después de años de parón y este miércoles volvió a subir a la pasarela a modelos como Adriana Lima, Imaan Hammam o las hermanas Bella y Gigi Hadid. Ante el estupor de algunos espectadores tampoco faltaron influencers o actrices como Barbie Ferreira.

Además de extravagantes diseños de lencería y alas, el desfile de Victoria's Secret siempre ha contado con actuaciones musicales de algunas de las estrellas del momento y este año ha sido el turno de Karol G.

La colombiana fue la protagonista de uno de los segmentos del desfile, teñido de rojo, cantando uno de sus temas Ivonny bonita, mientras las modelos caminaban por la pasarela. La cantante llevaba un body rojo de fantasía con transparencias combinado con una falda en el mismo tono.

Tras terminar su interpretación, Karol G se convirtió en la protagonista del momento y cerró el segmento desfilando ella misma con unas grandes alas rojas como si fuera una modelo más. La artista se quitó la falda para la ocasión, dejando ver el body completo mientras las pantallas mostraban las palabras Latina Foreva, otro de los temas de su nuevo disco.

Karol G no fue la única artista en aportar una nota musical al desfile. Además de la colombiana, participaron Madison Beer, el grupo de K-pop TWICE y la rapera Missy Elliott, que interpretó uno de sus grandes éxitos Get Ur Freak On. La canción acaba de ser elegida por Rolling Stone la mejor del siglo XXI, despertando todo tipo de comentarios.

Dejando a un lado el desfile de Victoria's Secret, la colombiana está viviendo un momento dulce. Al lanzamiento de su último disco, Tropicoqueta, hay que sumarle su actuación en el Vaticano ante el papa León XIV en el festival Grace for the World y el histórico anuncio como cabeza de cartel de Coachella. En abril de 2026 Karol G se convertirá en la primera mujer latina en encabezar el festival.