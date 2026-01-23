¿Se puede reducir el tamaño de la nariz con isotretinoína como dice Kendall Jenner? La dermatóloga Ana Molina responde 

Las hermanas Kardashian han hablado largo y tendido de los retoques estéticos y cirugías que se han hecho a lo largo de los años. No es el caso de Kendall Jenner, la cuarta hermana de la familia, que ha negado en varias ocasiones haber pasado por el quirófano para cambiar su aspecto.

Recientemente, la modelo volvió a insistir en esto en el podcast In your dreams, capitaneado por Owen Thiele, en el que ha explicado que el único retoque que se ha hecho es ponerse bótox en la frente, especificando que no le gustó demasiado el resultado.

Pero lo que más llamó la atención de la intervención de Jenner fueron las explicaciones sobre su supuesta rinoplastia, que negó. La modelo reconoció en la conversación que en las imágenes de hace años se nota una diferencia en su nariz, que achaca a un tratamiento contra el acné.

La modelo ha detallado a lo largo de los años sus problemas de piel, explicando que utilizó isotretinoína durante un tiempo. "Tomé Accutane para mi acné y hay una teoría en TikTok de que el Accutane te encoge la nariz. ¡Juro por Dios que es verdad! No tengo pruebas de que sea cierto, salvo por el hecho de que cuando vi esta teoría pensé: 'Dios mío, mi nariz se hizo más pequeña, lo juro!", comentó Jenner.

La opinión de la dermatóloga Ana Molina

¿Tiene sentido la explicación de la modelo? Según la dermatóloga Ana Molina, no hay evidencias claras. "Desde el punto de vista médico y científico, no hay evidencia de que la isotretinoína pueda reducir el tamaño real de la nariz cambiando el hueso o el cartílago", apunta la doctora del GEDET (Grupo Español de Dermatología Estética y Terapéutica) de la Academia Española de Dermatología y Venereología y divulgadora científica.

"La forma de la nariz viene determinada por estas estructuras, que en adultos no se modifican con este tipo de fármacos. Hasta la fecha, no existen estudios en humanos que demuestren que la isotretinoína altere la estructura ósea o cartilaginosa nasal", detalla la dermatóloga.

Eso sí, Molina da una explicación sobre por qué algunas personas como Jenner han podido tener la sensación de que su nariz parecía más pequeña. "Lo que sí sabemos, y está bien descrito en la literatura científica, es que la isotretinoína adelgaza la piel y reduce de forma muy marcada el tamaño y la actividad de las glándulas sebáceas, también en la nariz", comenta la experta.

"Algunos estudios realizados con ecografía han demostrado una disminución del grosor de la piel y del tejido blando nasal durante el tratamiento, además de cambios en la elasticidad cutánea. Esto puede hacer que la nariz se vea visualmente más fina o más definida, sin que exista un cambio real en su estructura", añade Molina.

De hecho, explica la dermatóloga, la isotretinoína se ha utilizado como "tratamiento complementario" en algunos procedimientos de cirugía estética "en pacientes con piel nasal gruesa, ya que reduce inflamación, edema y grosor cutáneo, ayudando a que los rasgos se vean más definidos". Eso sí, Molina insiste en que es importante dejar claro que que este tratamiento "no modifica el hueso ni el cartílago, que son los que determinan la forma de la nariz".