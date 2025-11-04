No era marketing, era un error: los fans enloquecen con 'Reliquia', el nuevo tema de Rosalía publicado antes de tiempo

Rosalía ha vuelto a formar un alboroto. Esta vez no ha necesitado revolucionar Callao con una sorpresiva aparición por el centro de Madrid ni promocionar a bombo y platillo el lanzamiento oficial de su nuevo disco. Le ha bastado con publicar, unos minutos y por error, el segundo tema de 'Lux'. Se trata de Reliquia, un adelanto que ha llenado las redes y las apps de música de forma momentánea y de lo que no se deja de hablar horas después.

Con Berghain, primer tema del recién presentado album de Rosalía, la artista catalana ha reventado la lista de reproducciones e impacto. El primer sencillo, operístico, barroco y absolutamente sorpresivo, se hizo viral en minutos. Ahora, Reliquia parece aspirar a lo mismo con, apenas, unos instantes de haber visto la luz de forma no deseada en Spotify.

La sorpresa ha sido mayúscula al descubrir la publicación adelantada de 'Reliquia' y todos han pensado lo mismo. Otro 'juego' de marketing de una artista acostumbrada a romper todos los cánones. Pero esta vez no ha sido campaña alguna, sino un error, resuelto casi una hora después... cuando el tema campaba ya a sus anchas por internet.

Tanto, que lo ha admitido la propia discográfica, Columbia Records, a la agencia EFE, alegando que se debió a un fallo de la matriz de la compañía en Estados Unidos, con la que la artista española tiene su contrato.

Añade EFE que se ha desvelado parte del misterio del segundo adelanto de 'Lux'. Por ejemplo, se dejó ver el total de siete autores del tema, entre los que figuran la propia Rosalía y el estadounidense Ryan Tedder, miembro de OneRepublic y conocido compositor de éxito para numerosas estrellas.

El caos ha sido total, el hype ya ni hablemos... Aquí unos cuantos ejemplos de la que se ha formado entre los fans de 'la Rosalía'. Hay de todo: análisis metafísicos, teorías conspiranoicas y bastante 'FOMO'.