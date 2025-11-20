Recuperan lo que un vidente le dijo a Rosalía en 2012, antes de sacar su primer disco: lo clavó

Rosalía se ha convertido en una estrella internacional y su paso por el programa de Jimmy Fallon así lo demuestra. La salida de Lux, su último disco, ha sido un éxito arrollador y personalidades de toda índole han alabado su trabajo: de Francisco a Raphael pasando por Ana Belén y Víctor Manuel.

Ahora es fácil subirse al carro de Rosalía pero hubo alguien que en 2012 le dijo que iba a ser una estrella. En X se ha recuperado el vídeo donde un vidente le lee las cartas a la artista catalana cuando no había sacado aún ningún disco y le revela su futuro.

A Toni Rovira y tú, de la televisión catalana, acudió una joven Rosalía acompañando a un grupo de música. En plató había un tarotista que le dijo que en menos de cuatro años iba a firmar con una multinacional y se iba a convertir en una estrella: y acertó.

"Hay una futura estrella, que lo sepas"

"Los dos compañeros de al lado vieron un diamante en ella y lo están explotando antes de que llegue una multinacional y se la lleve, que va a pasar dentro de poco tiempo. Hay una futura estrella, que lo sepas", le dice el tarotista.

Ademas, le comentó que volviese a bailar pero que algo le frenaba. Cuatro más tardes firmó con Sony y sacó El Mal Querer, un disco que revolucionó tanto musical como estéticamente la industria.

Hasta la fecha, nadie en España había resignificado como ella el folclore español mezclando el flamenco con la electrónica, el trap y los ritmos urbanos. Ahora, con Lux, Rosalía vuelve a estar en boca de todos como pasó con El Mal Querer por el tipo de canciones —canta en 13 idiomas— por los videoclips y por cómo está siendo su gira de promoción por los platós de todo el mundo.